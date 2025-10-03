Иноагент Троянова объявлена в международный розыск

Срочная новость
Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*. В настоящее время она объявлена в международный розыск. *внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов
