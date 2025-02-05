Экс-силовик возглавил челябинский МУП с миллиардными оборотами

Владимир Лобанов стал директором челябинского МУП «ПОВВ»

06 февраля 2025 в 12:34 Размер текста - 17 +

Стратегическое для жизнедеятельности Челябинска МУП «ПОВВ» возглавил Владимир Лобанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директором МУП «ПОВВ» в Челябинске стал экс-аудитор Контрольно-счетной палаты региона Владимир Лобанов. Такое решение принял новый мэр города Алексей Лошкин. «Новым руководителем МУП „ПОВВ“ Челябинска назначен Владимир Лобанов. Последние семь лет его работы связаны с государственной гражданской службой, а именно замещение должности аудитора КСП области», — пояснили в пресс-службе администрации. Лобанов родился в 1982 году, получил два высших образования: специальность «Финансы и кредит» (Уральский социально-экономический институт) и «Лесное дело» (Уральский государственный лесотехнический университет). Первые шесть лет трудовой деятельности пришли на правоохранительные органы. Затем Лобанов работал на руководящих должностях в государственных и частных организациях в сфере ЖКХ, лесного хозяйства и управления госимуществом. Последний семь лет он провел в региональной КСП, работая аудитором. При прежней власти МУП «ПОВВ» неоднократно становился точкой притяжения для силовиков. В рамках расследования многомиллионных махинаций ФСБ проводила обыски и аресты в МУП и связанных с ним организациях. После смены власти в Челябинске осенью 2024 года руководитель предприятия Сергей Хабиров внезапно покинул свой пост. Предприятие контролирует более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Оно входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов. Также МУП «ПОВВ» подведомственны очистные сооружения областного центра. В начале февраля 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на их реконструкцию. Стоимость проекта приближается к 2 млрд рублей, 80% суммы поступит в виде льготного кредита из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директором МУП «ПОВВ» в Челябинске стал экс-аудитор Контрольно-счетной палаты региона Владимир Лобанов. Такое решение принял новый мэр города Алексей Лошкин. «Новым руководителем МУП „ПОВВ“ Челябинска назначен Владимир Лобанов. Последние семь лет его работы связаны с государственной гражданской службой, а именно замещение должности аудитора КСП области», — пояснили в пресс-службе администрации. Лобанов родился в 1982 году, получил два высших образования: специальность «Финансы и кредит» (Уральский социально-экономический институт) и «Лесное дело» (Уральский государственный лесотехнический университет). Первые шесть лет трудовой деятельности пришли на правоохранительные органы. Затем Лобанов работал на руководящих должностях в государственных и частных организациях в сфере ЖКХ, лесного хозяйства и управления госимуществом. Последний семь лет он провел в региональной КСП, работая аудитором. При прежней власти МУП «ПОВВ» неоднократно становился точкой притяжения для силовиков. В рамках расследования многомиллионных махинаций ФСБ проводила обыски и аресты в МУП и связанных с ним организациях. После смены власти в Челябинске осенью 2024 года руководитель предприятия Сергей Хабиров внезапно покинул свой пост. Предприятие контролирует более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Оно входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов. Также МУП «ПОВВ» подведомственны очистные сооружения областного центра. В начале февраля 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на их реконструкцию. Стоимость проекта приближается к 2 млрд рублей, 80% суммы поступит в виде льготного кредита из Фонда национального благосостояния (ФНБ).