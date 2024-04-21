Задержанный ФСБ подрядчик челябинского МУП Ефимов пытался оспорить срок в СИЗО

Павел Ефимов не смог оспорить свой срок в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Директор ООО «Водоканалсети» Павел Ефимов, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве при выполнении контрактов с МУП «ПОВВ» Челябинска, 22 апреля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, апелляционная жалоба его адвоката была оставлена без изменений.

«Судом оставлено без изменения постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска. Данным решением был продлен срок содержания под стражей Павлу Ефимову на два месяца, то есть до 4 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Это уже не первая попытка юристов вытащить Ефимова из СИЗО. Но она, как и все предыдущие, осталась безуспешной.

Ефимов находится в СИЗО с момента задержания в сентябре прошлого года. Тогда его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, его фирма причастна к махинациям с контрактами, которые она получала от МУП «ПОВВ» города. Предварительно известно, что, получая контракты, компания не выполняла их. При этом деньги за невыполненные работы исправно выплачивались.

В ходе расследования силовики выявили еще один мошеннический эпизод в деле Ефимова. Речь идет о сумме в 1 млн рублей. Таким образом, общая сумма махинаций, которые инкриминируют бизнесмену, приближается к 5 млн рублей.

На Ефимова вышли в ходе аудиторской проверки МУП «ПОВВ». На сегодняшний день Контрольно-счетная палата региона продолжает проверочные мероприятия. В рамках проверки на допрос вызывались директор МУПа Сергей Хабиров и депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, который после произошедшего сначала пропал из информационного поля, а после вышел на связь уже из зоны СВО.