Лаборатория РАН: плазменное облако с Солнца идет на Землю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плазменное облако с Солнца движется к Земле после мощной вспышки, сообщают ученые лаборатории РАН
Плазменное облако с Солнца движется к Земле после мощной вспышки, сообщают ученые лаборатории РАН Фото:

Мощная солнечная вспышка уровня M1.5,зарегистрированная утром 3 октября, сопровождалась выбросом плазмы, который движется в сторону Земли. Об этом сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Плазменное облако может достигнуть нашей планеты к 5 октября.

«Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с», — отметили в лаборатории, передает «Подмосковье сегодня». Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сегодня активных центров на Солнце, который расположен точно на линии Солнце-Земля. Это увеличивает вероятность того, что выброс не пройдет мимо планеты.

Приход выброшенной плазмы в земную магнитосферу потенциально может вызвать мощные геомагнитные бури, нарушения работы спутниковых систем и проблемы с радиосвязью. Пока, согласно прогнозу, магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается. Окончательные последствия станут ясны, если облако плазмы все же оторвется от Солнца с достаточной скоростью.

Ученые прогнозируют на 4 октября спокойную геомагнитную обстановку без магнитных бурь. Однако вспышка, зарегистрированная на Солнце 3 октября, способна нарушить этот прогноз. О том, чего ждать метеозависимым 4 октября — в материале URА.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощная солнечная вспышка уровня M1.5,зарегистрированная утром 3 октября, сопровождалась выбросом плазмы, который движется в сторону Земли. Об этом сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Плазменное облако может достигнуть нашей планеты к 5 октября. «Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с», — отметили в лаборатории, передает «Подмосковье сегодня». Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сегодня активных центров на Солнце, который расположен точно на линии Солнце-Земля. Это увеличивает вероятность того, что выброс не пройдет мимо планеты. Приход выброшенной плазмы в земную магнитосферу потенциально может вызвать мощные геомагнитные бури, нарушения работы спутниковых систем и проблемы с радиосвязью. Пока, согласно прогнозу, магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается. Окончательные последствия станут ясны, если облако плазмы все же оторвется от Солнца с достаточной скоростью. Ученые прогнозируют на 4 октября спокойную геомагнитную обстановку без магнитных бурь. Однако вспышка, зарегистрированная на Солнце 3 октября, способна нарушить этот прогноз. О том, чего ждать метеозависимым 4 октября — в материале URА.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...