Лаборатория РАН: плазменное облако с Солнца идет на Землю

Мощная солнечная вспышка уровня M1.5,зарегистрированная утром 3 октября, сопровождалась выбросом плазмы, который движется в сторону Земли. Об этом сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Плазменное облако может достигнуть нашей планеты к 5 октября.
«Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с», — отметили в лаборатории, передает «Подмосковье сегодня». Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сегодня активных центров на Солнце, который расположен точно на линии Солнце-Земля. Это увеличивает вероятность того, что выброс не пройдет мимо планеты.
Приход выброшенной плазмы в земную магнитосферу потенциально может вызвать мощные геомагнитные бури, нарушения работы спутниковых систем и проблемы с радиосвязью. Пока, согласно прогнозу, магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается. Окончательные последствия станут ясны, если облако плазмы все же оторвется от Солнца с достаточной скоростью.
Ученые прогнозируют на 4 октября спокойную геомагнитную обстановку без магнитных бурь. Однако вспышка, зарегистрированная на Солнце 3 октября, способна нарушить этот прогноз. О том, чего ждать метеозависимым 4 октября — в материале URА.RU.
