Урбанист назвал условия, при котором Екатеринбург может отказаться от метро

В случае активного развития трамвайных веток Екатеринбург сможет отказаться от дальнейшего строительства метро. Об этом на сессии форума 100+ TechnoBuild в «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказал директор центра исследований «Умный город» факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко, сообщает корреспондент URA.RU.
«Основной альтернативой метро является преимущественное развитие трамвая и его использование в качестве основного транспортного каркаса, и тогда осознанно можно будет забыть про развитие метро и идти экономным путем. Такая модель существования может быть менее радужной, но рабочей», — объяснил Трофименко, добавив, что без федерального финансирования региону самостоятельно не справиться с дальнейшим строительством метро.
По мнению спикера, чтобы подземка начала помогать экономическому развитию территорий, как это происходит в Москве, недостаточно просто возвести несколько новых станций. «Ситуацию изменит строительство хотя бы еще одной, а лучше двух линий. Также, если будет запущен рельсовый каркас, если метро будет объединено в единую сеть, тогда транспорт будет восприниматься пассажирами как единая система, как сейчас происходит в МЦК (московское центральное кольцо) и МЦД (московские центральные диаметры — система наземного скоростного железнодорожного транспорта, связывающего столицу с ближним Подмосковьем, образуя единую транспортную систему с метро и МЦК)», — добавил Трофименко.
За счет подземки начинает расти инвестиционная привлекательность территории муниципалитета. Например, близость станции метро в Москве, в частности, сказывается на стоимости квартир (она выше на 20%), также увеличивается выручка у малого и среднего бизнеса.
Ранее губернатор Свердловской области (тогда еще в статусе врио) заявил, что финальный проект новых веток метро в Екатеринбурге появится в ближайшие два года. В этот период нужно будет специалистам подготовить технико-экономическое обоснование и приступить к проектированию.
