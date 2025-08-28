Ровно 45 лет назад в Свердловске (ныне Екатеринбург) начали строить метро. Именно тогда на стадионе «Локомотив» на улице Вокзальной, который к тому времени уже потерял свою спортивную важность, начались работы по установке ствола для будущей станции «Уральская». URA.RU вспоминает, как это было.
Идея появления метро в Свердловске
Изначально Свердловск включили в список городов, которые претендуют на строительство метро, в 1967 году. Произошло это благодаря тому, что население столицы Урала превысило миллион человек. Бурение геологоразведочных скважин началось в районе стадиона «Динамо» (у ДИВСА) в 1973 году. Тогда и было разработано, изучив пассажиропотоки, несколько направлений. Первая линия шла от площади Первой Пятилетки под территорией завода «Уралмаш» через Плотинку к Площади 1905 года и далее на юг города. Вторая с ЖБИ — от Каменных палаток до ВИЗа. Третья — с Юго-Западного микрорайона в сторону озера Шарташ. В итоге остановились на первой линии.
Начало строительства
Официальной датой начала строительства Екатеринбургского метро считается 28 августа 1980 года. Тогда на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из ствола форшахты. Первые три станции хотели открыть уже в 1987 году, рассказали в Музее истории Екатеринбурга. За проектирование метро изначально взялся «Харьковметропроект», потом «Уралгипротранс». А с 1985 года проектом занимался созданный в апреле «Свердловскметрострой».
В день начала строительства был проведен торжественный митинг, обычно так отмечали важные события в жизни Советского Союза. Принял в нем участие первый секретарь Свердловского обкома КПСС, ставший в 1991 году президентом России, Борис Ельцин, а также председатель областного исполкома Совета депутатов трудящихся (некогда директор машиностроительного завода имени Калинина) Анатолий Мехренцев. Вскоре территория стадиона ушла под стройку, а рядом появилось здание Северного автовокзала.
В ноябре 1980-го Совет министров СССР утвердил технический проект строительства первой очереди метрополитена от проспекта Космонавтов до станции «Чкаловская» — как в итоге и получилось, добавилась лишь «Ботаническая». Протяженность маршрута составила более 11 километров. Планировалось построить девять станций. На все работы, в том числе на создание депо и выделение средств на пионерлагерь, было заложено 204,99 миллионов рублей. Для сравнения — среднемесячная зарплата у педагогов тогда составляла 135 рублей, у агрономов 185, а у инженеров на заводах 212.
В конце 1980-го, согласно данным Екатеринбургского метрополитена, активные работы шли от Площади 1905 года до проспекта Космонавтов — бригады сносили старые здания, строили новую наземную инфраструктуру, выносили коммуникации. Потом начали прокладывать тоннели. За три года, с 1981 года, проходчики прошли 2440 метров горных выработок. Были разработаны котлованы и началось строительство трех станций: «Машиностроителей», «Уралмаш», «Проспект Космонавтов».
Срывы плана
В 1985 году произошла первая встреча (сбойка) проходчиков, что шли друг к другу под землей. Запустить подземку хотели в 1989 году. К этому событию даже создали (в 1988 году) транспортное предприятие «Свердловский метрополитен», начальником стал Иван Титов. Первую группу машинистов отправили в Харьков на обучение, а на железнодорожную станцию «Свердловск-Пассажирский» привезли новые ленинградские составы.
Но темпы строительства стали снижаться, поэтому было принято решение запустить метро в укороченном варианте — от «Машиностроителей» до «Уральской». И сделать это в 1990 году. Первый пробный поезд прошел по маршруту в конце 1990 года.
Начало работы метро
По приказу Титова в эксплуатацию метрополитен был введен 27 апреля 1991 года в 6:00. Накануне на станции «Машиностроителей» состоялся торжественный митинг — также с участием Ельцина. Присутствовали на мероприятии и строители, и гости. Они и стали первыми пассажирами метрополитена.
Спустя 34 года власти города и области продолжают решать вопрос о дальнейшем развитии подземного транспорта. Сейчас в Екатеринбурге есть девять станций. Летом 2024 года URA.RU сообщало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов начали прорабатывать два сценария развития метрополитена. Согласно первому, действующие ветки планировалось пролить. Для этого нужно построить четыре новые станции — на Уктусе, в Солнечном и две в Академическом районе. Согласно второму сценарию, создать полноценную вторую линию. Идти она должна от Академического района до «Восточной». В феврале 2025 года Галямов отмечал, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
В апреле 2025 года врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с представителями СМИ заявил, что госдолг региона составляет порядка 150 миллиардов рублей, что мешает развивать метро в городе, однако заниматься строительством новых станций необходимо. В ближайшие два года должен появиться финальный проект новых веток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!