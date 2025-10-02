Жители ХМАО раскупают билеты на концерт Арбениной, несмотря на высокие цены

Жители Ханты-Мансийска раскупили почти половину билетов на концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Максимальная цена за места у сцены достигает 15 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Билеты на концерт начали продавать с середины сентября. Стоимость варьируется от 6 000 до 15 000 рублей. Вместительность зала рассчитана на тысячу мест. Меньше чем за месяц поклонники раскупили около половины мест, преимущественно на балконе. Места в партере и амфитеатре тоже выкупают целыми рядами», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Тем временем жители Сургута, где также выступит Арбенина, не торопятся скупать билеты. Концерты в двух городах ХМАО будут отличаться рассадкой: в Сургуте на площадке есть танцпол.
При этом максимальная цена за билеты в других городах в рамках тура доходят лишь до 9 000 рублей. На это обратили внимание югорчане. «Хотели сходить на концерт Арбениной. Мониторили цены, в Ханты-Мансийске самые дорогие билеты. Это проверка на покупательскую способность?», — делятся поклонники в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». Позицию автора поста поддержали не все. «Кто хочет на концерт, тот не жалеет денег», — высказалась одна из подписчиц.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске сорвались гастроли Александра Розенбаума. Об отмене концертов югорчанам сообщили за пару дней до того, как артист должен был выйти на сцену.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!