02 октября 2025

Жители ХМАО раскупают билеты на концерт Арбениной, несмотря на высокие цены

Диана Арбенина выступит в ХМАО в ноябре
Диана Арбенина выступит в ХМАО в ноябре
Жители Ханты-Мансийска раскупили почти половину билетов на концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Максимальная цена за места у сцены достигает 15 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Билеты на концерт начали продавать с середины сентября. Стоимость варьируется от 6 000 до 15 000 рублей. Вместительность зала рассчитана на тысячу мест. Меньше чем за месяц поклонники раскупили около половины мест, преимущественно на балконе. Места в партере и амфитеатре тоже выкупают целыми рядами», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Тем временем жители Сургута, где также выступит Арбенина, не торопятся скупать билеты. Концерты в двух городах ХМАО будут отличаться рассадкой: в Сургуте на площадке есть танцпол.

При этом максимальная цена за билеты в других городах в рамках тура доходят лишь до 9 000 рублей. На это обратили внимание югорчане. «Хотели сходить на концерт Арбениной. Мониторили цены, в Ханты-Мансийске самые дорогие билеты. Это проверка на покупательскую способность?», — делятся поклонники в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». Позицию автора поста поддержали не все. «Кто хочет на концерт, тот не жалеет денег», — высказалась одна из подписчиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске сорвались гастроли Александра Розенбаума. Об отмене концертов югорчанам сообщили за пару дней до того, как артист должен был выйти на сцену.

