Все школы ХМАО запретили ношение никабов и хиджабов

В Югре во всех школах утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки округа.
«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — уточнили в ведомстве.
Решения школы принимают самостоятельно, с учетом мнения родительских советов и общественности. При этом в документах подчеркивается, что головной убор не является исключительно элементом религиозной принадлежности. Ученикам нельзя носить любые аксессуары на голове — косынки, тюбетейки или шляпы.
«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — пояснили URA.RU в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Кроме того, родители и учащиеся могут изменить параметры документа с учетом мнения большинства.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала сентября в Нижневартовске (ХМАО) школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Позже муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей с понимаем отнестись к ограничениям.
