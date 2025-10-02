02 октября 2025

Все школы ХМАО запретили ношение никабов и хиджабов

В школах ХМАО нельзя носить никакие головные уборы, в том числе никабы и хиджаба
В Югре во всех школах утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки округа.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — уточнили в ведомстве.

Решения школы принимают самостоятельно, с учетом мнения родительских советов и общественности. При этом в документах подчеркивается, что головной убор не является исключительно элементом религиозной принадлежности. Ученикам нельзя носить любые аксессуары на голове — косынки, тюбетейки или шляпы.

«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — пояснили URA.RU в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Кроме того, родители и учащиеся могут изменить параметры документа с учетом мнения большинства.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала сентября в Нижневартовске (ХМАО) школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Позже муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей с понимаем отнестись к ограничениям

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

