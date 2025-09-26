Песков ответил на угрозы Зеленского и опроверг слухи о самолетах: заявления пресс-секретаря 26 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сообщения Bloomberg о якобы сознательных нарушениях российскими самолетами воздушного пространства других стран в ответ на удары Киева по Крыму, назвав их безответственными и беспочвенными. Он также отметил, что уцелевшая нитка «Северного потока-2» готова к запуску.
Песков рассказал о насыщенном графике Владимира Путина, включая встречи с Пашиняном, Памфиловой, Лукашенко и избранными главами регионов, а также предстоящий международный звонок. Также пресс-секретарь раскритиковал Зеленского за «безответственные угрозы» и подчеркнул ухудшение переговорных позиций Киева. Эти и другие заявления Пескова с конференц-колла 26 сентября — в материале URA.RU.
Напряженный график Путина
Президент РФ Владимир Путин продолжает интенсивную работу в Кремле. «Вчера был напряженный день. В глубокой ночи Путин встретился с Пашиняном, была беседа с Памфиловой», — сообщил Песков. Сегодня в полдень началась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая продолжается. Далее запланирована видеоконференция с избранными главами субъектов РФ. Также ожидается международный телефонный разговор, о котором сообщат во второй половине дня. Другие встречи Путина носят непубличный характер.
«Северные потоки»: расследование и уцелевшая нитка
Три года назад, 26 сентября 2022 года, произошел теракт на газопроводах «Северный поток». Песков отметил, что уцелевшая нитка «Северного потока-2» готова к запуску «в сию секунду», а поврежденную можно починить, хотя она постепенно приходит в негодность. «Что касается того, кто за этим стоит, об этом говорит факт ареста подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием, мы надеемся, что следствие будет завершено», — сказал он.
Песков подчеркнул, что без ведома администрации Байдена действия Украины были бы невозможны. Россия не имеет возможности участвовать в расследовании, хотя хотела бы. Он также отметил, что германская экономика продолжает страдать из-за последствий теракта.
Трехлетие воссоединения Донбасса
На вопрос о мероприятиях по случаю трехлетия воссоединения Донбасса с Россией 30 сентября Песков ответил: «Мы все сообщим». Подробности пока не разглашаются.
Санкции ЕС и нарушение единства
ЕС рассматривает продление санкций против России в обход позиции Венгрии. Песков предложил адресовать вопросы в Брюссель: «Речь идет о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам». Он указал, что это нарушает единство ЕС, но не уточнил последствий.
Угрозы Зеленского вместо мира
Песков прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского, включая упоминание бомбоубежищ и угрозы Москве. «Зеленский очевидно продолжает прикладывать отчаянные усилия, чтобы своих кормильцев, которыми должны стать европейцы, убедить, что он удачный, хороший вояка. Поэтому он сыплет угрозами», — сказал он. Песков назвал это безответственным, отметив, что мысли Киева сосредоточены на войне, а не на мире. «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном. Положение и переговорные позиции Украины ухудшаются», — добавил он.
Сотрудничество с Турцией
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о закупках Турцией нефти Песков подтвердил, что «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают на полную мощность. «Мы продолжаем наше сотрудничество с Турцией. Это суверенное государство, которое принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами», — сказал он. Строительство газового хаба в Турции также продолжается.
Слухи о нарушении воздушного пространства
Песков опроверг сообщения Bloomberg о якобы сознательных нарушениях Россией воздушного пространства в ответ на удары Киева по Крыму. «Об этом даже не хочется говорить, это безответственные заявления. Обвинения в том, что российские самолеты нарушали чье-то воздушное пространство, беспочвенны», — заявил он. Песков подчеркнул, что российские военные самолеты летают в строгом соответствии с международными правилами, и посоветовал уточнять информацию у Bloomberg.
Повышение НДС
На вопрос о повышении НДС и его соответствии поручению Путина зафиксировать налоговые параметры до 2030 года Песков ответил, что правительство предоставило убедительную аргументацию. «Не считается, что это идет в противоречие. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные», — сказал он. Песков признал, что экономике всех стран присущи определенные трудности, но в России сохраняется стабильность.
