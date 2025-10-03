«Разбор полетов и прилетов закончен»: в Пермском крае прошел оперштаб после прилета БПЛА в жилой дом

Мэр Березников Алексей Казаченко провел заседание оперативного штаба после атаки города БПЛА. Об этом сообщает официальный канал города Березники в соцсети «ВКонтакте».
«Оперативная обстановка спокойная, но не расслабляемся. Ситуацию держим на круглосуточном контроле. Разбор полетов и прилетов закончен», — резюмировал мэр города.
На оперштабе были заслушаны доклады руководителей силовых ведомств, служб безопасности предприятий, управления гражданской защиты. Алексей Казаченко поблагодарил сотрудников МЧС за слаженную работу на объектах, подвергшихся ударам.
Атака БПЛА на Березники произошла сегодня ночью. Пострадал двухквартирный дом и в здании сразу же начался пожар. Экстренные службы, прибывшие на место, потушили огонь и занимаются уточнением причиненного ущерба. В городе был развернут оперштаб. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал предоставить материальную помощь владельцам квартир.
