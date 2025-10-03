03 октября 2025

Брат Хабиба перебил ирландского бойца ММА

Усман Нурмагомедов защитил пояс PFL против Пола Хьюза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усман Нурмагомедов смог победить Пола Хьюза
Усман Нурмагомедов смог победить Пола Хьюза Фото:

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза единогласным решением судей в реванше. Об этом сообщила пресс-служба лиги PFL.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Нурмагомедову с оценками 50-45, 49-46 и 48-47. Нурмагомедов сохраняет чемпионский пояс, сообщает пресс-служба промоушена в Х. 

Ранее известный публицист и автор telegram-канала «МЧС (Махач, че стало?)» Махач Абдулаев рассказал URA.RU, почему Усман Нурмагомедов должен победить Пола Хьюза. Подробнее в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза единогласным решением судей в реванше. Об этом сообщила пресс-служба лиги PFL. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Нурмагомедову с оценками 50-45, 49-46 и 48-47. Нурмагомедов сохраняет чемпионский пояс, сообщает пресс-служба промоушена в Х.  Ранее известный публицист и автор telegram-канала «МЧС (Махач, че стало?)» Махач Абдулаев рассказал URA.RU, почему Усман Нурмагомедов должен победить Пола Хьюза. Подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...