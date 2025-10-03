Брат Хабиба перебил ирландского бойца ММА

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза единогласным решением судей в реванше. Об этом сообщила пресс-служба лиги PFL.
По итогам пяти раундов судьи отдали победу Нурмагомедову с оценками 50-45, 49-46 и 48-47. Нурмагомедов сохраняет чемпионский пояс, сообщает пресс-служба промоушена в Х.
Ранее известный публицист и автор telegram-канала «МЧС (Махач, че стало?)» Махач Абдулаев рассказал URA.RU, почему Усман Нурмагомедов должен победить Пола Хьюза. Подробнее в материале URA.RU.
