Художник из Италии написал портрет девочки из Луганска, погибшей от обстрела ВСУ

Итальянский художник, рисующий картины под псевдонимом Йорит, создал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году при обстреле в Луганске, и передал его родителям. Об этом сообщил портал Луганского информационного центра.
«Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», — сказал Йорит в видеообращении к родителям погибшей девочки.
Художник, приехавший в Луганск на День Победы, увидел женщину с фотографией своей погибшей дочери. Это тронуло его, и он решил нарисовать портрет девочки и подарить ее родителям. Художник пожелал, чтобы страдания семей, потерявших детей в Донбассе, скорее закончились и прекратились обстрелы, чтобы дети снова могли спокойно играть.
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо передал родителям портрет при содействии военной комендатуры ЛНР. Как отметил Лоруссо, его целью было донести до общественности, прежде всего в Италии, объективную информацию о происходящем в Донбассе.
«Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая бегала и хотела жить», — сказала мама Марины Наталья Евсюкова.
