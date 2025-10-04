Лидер «Грузинской мечты» заявил о попытке госпереворота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке захвата власти
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке захвата власти Фото:

Действия митингующих в Тбилиси были прямой попыткой государственного переворота. Все причастные к этому будут наказаны. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Это была прямая попытка госпереворота. Все будут наказаны», — заявил Каладзе на брифинге, передает РИА Новости. Заявлению Каладзе предшествовали стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси. Сообщается, что в результате столкновений как минимум один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Грузии 4 октября прошли выборы в местные органы власти. По предварительным данным, победу с более чем 77% голосов во всех регионах одерживает правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция, несогласная с ее курсом, объявила о массовом митинге в Тбилиси с целью «мирного свержения власти».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действия митингующих в Тбилиси были прямой попыткой государственного переворота. Все причастные к этому будут наказаны. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. «Это была прямая попытка госпереворота. Все будут наказаны», — заявил Каладзе на брифинге, передает РИА Новости. Заявлению Каладзе предшествовали стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси. Сообщается, что в результате столкновений как минимум один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Грузии 4 октября прошли выборы в местные органы власти. По предварительным данным, победу с более чем 77% голосов во всех регионах одерживает правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция, несогласная с ее курсом, объявила о массовом митинге в Тбилиси с целью «мирного свержения власти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...