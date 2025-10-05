В МЧС опубликовали кадры с места спасательной операции на Вилючинском вулкане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опубликованы кадры с операцию по спасению туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан
Опубликованы кадры с операцию по спасению туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан Фото:
новость из сюжета
С Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались трое туристов

Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места поисково-спасательных работ на Вилючинском вулкане, где ранее сорвались туристы. На видео и фото можно разглядеть, как специалисты эвакуируют с места происшествия единственную выжившую туристку. В итоге ее смогли донести до машины скорой помощи. 

Спасатели действовали в сложных погодных условиях
Спасатели действовали в сложных погодных условиях
Фото:

На кадрах видно, как спасатели аккуратно транспортируют пострадавшую на носилках по сложному горно-снежному склону. При этом ситуация усложняется из-за метели. Все на фото и видео можно разглядеть семь человек, участвовавших в поисково-спасательных работах. Соответствующие материалы разместили в Telegram в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Ранее на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались трое туристов. Для их поиска и эвакуации была организована спасательная операции, однако, несмотря на усилия спасателей, выжить удалось лишь одной женщине, двое других погибли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места поисково-спасательных работ на Вилючинском вулкане, где ранее сорвались туристы. На видео и фото можно разглядеть, как специалисты эвакуируют с места происшествия единственную выжившую туристку. В итоге ее смогли донести до машины скорой помощи.  На кадрах видно, как спасатели аккуратно транспортируют пострадавшую на носилках по сложному горно-снежному склону. При этом ситуация усложняется из-за метели. Все на фото и видео можно разглядеть семь человек, участвовавших в поисково-спасательных работах. Соответствующие материалы разместили в Telegram в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю. Ранее на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались трое туристов. Для их поиска и эвакуации была организована спасательная операции, однако, несмотря на усилия спасателей, выжить удалось лишь одной женщине, двое других погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...