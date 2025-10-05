Ряд услуг по газоснабжению переведут в электронный вид

Граждане РФ смогут заключать договоры на поставку газа в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде», — указано в сообщении. Его слова приводит «Интерфакс».
Отмечается, что договоры можно будет заключить через портал «Госуслуг», портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. В материале также указано, что их можно будет заключать и в бумажном виде.
В июле поступала информация, что национальный мессенджер MAX стал обязательным инструментом для получения документов на электронную подпись в приложении «Госключ». Отмечается, что через мессенджер будут проходить все документы на подпись.
