Ряд услуг по газоснабжению переведут в электронный вид

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документы в бумажном виде также будут действовать, указано в сообщении пресс-службы кабмина
Документы в бумажном виде также будут действовать, указано в сообщении пресс-службы кабмина Фото:

Граждане РФ смогут заключать договоры на поставку газа в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде», — указано в сообщении. Его слова приводит «Интерфакс».

Отмечается, что договоры можно будет заключить через портал «Госуслуг», портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. В материале также указано, что их можно будет заключать и в бумажном виде.

В июле поступала информация, что национальный мессенджер MAX стал обязательным инструментом для получения документов на электронную подпись в приложении «Госключ». Отмечается, что через мессенджер будут проходить все документы на подпись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане РФ смогут заключать договоры на поставку газа в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. «С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде», — указано в сообщении. Его слова приводит «Интерфакс». Отмечается, что договоры можно будет заключить через портал «Госуслуг», портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. В материале также указано, что их можно будет заключать и в бумажном виде. В июле поступала информация, что национальный мессенджер MAX стал обязательным инструментом для получения документов на электронную подпись в приложении «Госключ». Отмечается, что через мессенджер будут проходить все документы на подпись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...