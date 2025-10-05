Массовые потери под Сумами и блокада Купянска дронами: карта СВО за 5 октября

Российские солдаты за три дня уничтожили более сотни украинских военных в Сумской области. Это произошло после неудачной попытки ВСУ порвать правый фланг обороны группировки «Север».
Параллельно с этим Киев пытается удержать Купянск в Харьковской области. Для этого ВСУ буквально запустили в небо огромное количество дронов. Но ВС РФ планомерно уничтожают их. Главное о спецоперации на Украине за 5 октября — в материале URA.RU.
Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове
В ночь на 5 октября Мощные взрывы были зафиксированы во Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Хмельницкой области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В результате атак Львов был окутан густым дымом, часть города осталась без электроснабжения.
Харьковское направление
Продолжается освобождение Купянска
В результате точного удара российских подразделений в Купянске была ликвидирована группа спецназа ВСУ, пытавшаяся покинуть город на бронеавтомобиле после предыдущего авиаудара фугасной бомбой ФАБ. Бойцы 19-го центра спецназначения были уничтожены с помощью FPV-дронов.
Однако их автомобиль заглох на выезде из города, где был обнаружен операторами российских беспилотников. В результате точного удара FPV-дронами группа противника, состоявшая из девяти человек, была полностью ликвидирована вместе с техникой. Об этом рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах.
ВСУ пытаются удержать Купянск армией дронов
Венный эксперт Андрей Марочко рассказал журналистам, что ВСУ в Купянске усилили свою группировку «огромным количеством» дронов, однако российские силы планомерно их уничтожают. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами, поэтому прежде всего нужно убрать эту угрозу», — сказал он. Эксперт добавил, что перемалывание вооружения и техники ВСУ, направленных Киевом в Купянск, в дальнейшем позволит российским силам продвигаться в городе с минимальными потерями.
Минус еще один HIMARS
Также в районе населенного пункта Средний Бурлук ударным дроном «Герань-2» была уничтожена американская РСЗО HIMARS, а также транспортно-заряжающая машина. Кроме того российскими солдатами были ликвидированы украинские пехотинцы — до взвода.
«Сожжены мосты»
В районе Хатнего (Харьковская область) подразделения ВСУ столкнулись с серьезными проблемами снабжения после того, как российские расчеты БПЛА уничтожили все мосты через реку Верхняя Двуречная. Причем изначально они были заминированы самими украинскими военными.
Сумское направление: потери ВСУ и их «изящное» отступление
Попытки ВСУ атаковать на различных участках фронта не увенчались успехом. На сумском направлении за трое суток безуспешных попыток прорвать правый фланг группировки «Север» ВСУ потеряли более сотни человек личного состава, танк, три броневые машины, три самоходные и три буксируемые гаубицы. У ВСУ также наблюдается дефицит вооружения, передает Пятый канал.
Сообщается о падении морального духа в украинских рядах ВСУ. Так, на одном из участков в Сумской области бойцы ВСУ, пытаясь скрыться от российских военных, переодевались в женскую одежду.
Освободили населенный пункт
Российские войска также освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. В боях принимали участие бойцы из группировки «Юг».
