Пользователи iPhone в России лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud

Пользователи iPhone в России после установки обновления iOS 26.0.1 пожаловались, что не могут заплатить за подписки в AppStore и iCloud. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пользователи айфонов лишены доступа к подпискам в AppStore и iCloud — оплата не проходит. Люди массово жалуются на последнее обновление», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что у пользователей раздел подписок в российском регионе не открывается и появляются уведомления о необходимости обновить платежную информацию. Apple Pay также не работает и с зарубежными картами.
Некоторые пользователи считают, что возникшие проблемы с iPhone могут быть связаны с новым этапом санкционных ограничений. Так Apple фактически заблокировала единственный способ оплаты подписок для российских клиентов.
Ранее произошел старт продаж новой модели iPhone 17. Спрос на смартфоны новой серии превысил показатели продаж предыдущего поколения iPhone 16, сообщило издание Appleinsider. Сколько должен работать россиянин, чтобы купить iPhone 17 — в материале URA.RU.
