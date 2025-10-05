В Амстердаме начались протесты против помощи Украине

В Амстердаме люди вышли на демонстрацию, выступая против поставок оружия Украине. Об этом сообщили журналисты.
«Десятки человек в Амстердаме вышли в воскресенье на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине», — сообщили РИА «Новости». Демонстрация началась днем в воскресенье с площади Дам.
Протестующие пошли в центр с плакатами: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией!», «Прекратите помогать Украине и Израилю!». Некоторые из участников демонстраций них принесли с собой флаги, символизирующие мир, белых и голубых цветов. Также граждане принесли флаги Палестины, осудив действия Израиля.
Организовала демонстрации «Платформа за мир и солидарность» (Platform voor vrede en solidariteit). «НАТО и Запад должны деэскалировать конфликт, а не обострять. Нам следует искать диалог между Россией и европейцами, а не действовать путем санкций или угроз», — заявил участвующий в акции журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с Трампом. По его словам, после встречи с американским лидером, возможно, у Киева появятся «новые возможности».
Глава России Владимир Путин заявил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США. Так как, он уточнил, воспользоваться им ВСУ не смогут без американской помощи.
