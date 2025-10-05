«Боже мой»: Виктория Боня рассказала, какой была ее первая реакция на победительницу «Мисс Россия»

Прошедший конкурс «Мисс Россия» вызвал бурную реакцию с Сети: все дело во внешности участниц и победительницы Анастасии Вензе. Пользователи уже окрестили мероприятие «демонстрацией работ косметологов и хирургов». Телеведущая Виктория Боня в разговоре с URA.RU поделилась мыслями о победительнице и дала совет молодым девушкам.
«Первая реакция, когда я увидела победительницу "Мисс России" была: "Боже мой, почему взяли девочку, которая уже что-то себе подкалывала?" Это была первая мысль, молниеносная, без какого-то раздумья. Потом я полистала фотографии, посмотрела на нее с других сторон, с другим светом. Красивая девочка. Вряд ли там был хирург, я не увидела вмешательств. Скорее всего, наверное, какие-то косметологические вмешательства. Но победителей не судят.
Конечно, в "Мисс Россия" хотелось бы видеть девчонок, которые вообще еще не прибегали ни к какой косметологии. Наша страна всегда славилась самыми красивыми женщинами», — говорит теледива.
Боня, которая не скрывает свои хирургические вмешательства для поддержания красоты и молодости, призывает молодых девушек не следовать тенденциям на ранний «улучшайзинг». Всему свое время, поясняет Виктория.
«Я не рекомендую девочкам ничего делать с собой до 30 лет. Потому что тебе кажется: ой, тут складочка, тут тень. Но на самом деле, это все красиво и естественно. А когда тебе 30 и 40 плюс лет, оборачиваясь назад, ты понимаешь, что все это было красиво и не надо было трогать. Мы сами видим в себе недостатки, только глядя близко в зеркало, разглядывая себя под увеличительным стеклом», — резюмировала Боня.
Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза получила корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. Девушка объявила, что потратит полученный приз в размере одного миллиона рублей на развитие собственного благотворительного проекта для детей.
