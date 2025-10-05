Представительницы ХМАО и ЯНАО вошли в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2025»

Жительницы Ямала и Югры вошли в число финалисток всероссийского конкурса «Мисс Россия — 2025». 20-летняя Аделия Лапова из Нового Уренгоя и 23-летняя Мария Рыткина из Ханты-Мансийска представляли на конкурсе «Тюменскую матрешку». Об этом написали в telegram-канале «МегаТюмень».
«20-летняя Аделия Лапова из Нового Уренгоя вошла в топ-20 красавиц. Также в конкурсе участвовала югорчанка: 23-летняя Мария Рыткина из Ханты-Мансийска», — рассказывают в сообщении.
Студентка Горного университета Аделия Лапова, обучается на нефтяника. Красавица вошла в топ-20, набрав высокие результаты в онлайн-голосовании, но не прошла дефиле в купальниках. Ханты-мансийская участница Мария Рыткина работает педагогом и также прошла в финал национального конкурса красоты.
Титул «Мисс Россия — 2025» завоевала Анастасия Венза из Московской области. Ранее URA.RU сообщало, что Мария Рыткина из Ханты-Мансийска попала в финал «Мисс Россия». Югорчанка заинтересовалась конкурсом красоты еще пять лет назад — после того, как увидела репортаж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.