ХАМАС готов передать оружие и заложников под эгидой ООН

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН, сообщает телеканал Al Hadath. Источник канала в движении отметил, что радикалы заинтересованы в скорейшем выполнении положений плана по Газе, подготовленного президентом США Дональдом Трампом.
При этом, по его словам, Израиль стремится «помешать» реализации инициативы, отказываясь прекращать бомбардировки анклава. Также источник заявил, что ХАМАС способен освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, за один день. Для передачи останков погибших пленников потребуется «дополнительное время», при этом США готовы проявить «гибкость» в этом вопросе.
Al Hadath уточняет, что члены руководства ХАМАС, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть анклав с гарантией Вашингтона о безопасности и невозможности покушений на них в будущем. Само движение пока не делало официальных комментариев по этим вопросам.
