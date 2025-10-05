ХАМАС готов передать оружие и заложников под эгидой ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Палестинское движение ХАМАС сможет освободить всех живых израильских заложников, сообщают журналисты
Палестинское движение ХАМАС сможет освободить всех живых израильских заложников, сообщают журналисты Фото:

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН, сообщает телеканал Al Hadath. Источник канала в движении отметил, что радикалы заинтересованы в скорейшем выполнении положений плана по Газе, подготовленного президентом США Дональдом Трампом.

При этом, по его словам, Израиль стремится «помешать» реализации инициативы, отказываясь прекращать бомбардировки анклава. Также источник заявил, что ХАМАС способен освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, за один день. Для передачи останков погибших пленников потребуется «дополнительное время», при этом США готовы проявить «гибкость» в этом вопросе.

Al Hadath уточняет, что члены руководства ХАМАС, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть анклав с гарантией Вашингтона о безопасности и невозможности покушений на них в будущем. Само движение пока не делало официальных комментариев по этим вопросам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН, сообщает телеканал Al Hadath. Источник канала в движении отметил, что радикалы заинтересованы в скорейшем выполнении положений плана по Газе, подготовленного президентом США Дональдом Трампом. При этом, по его словам, Израиль стремится «помешать» реализации инициативы, отказываясь прекращать бомбардировки анклава. Также источник заявил, что ХАМАС способен освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, за один день. Для передачи останков погибших пленников потребуется «дополнительное время», при этом США готовы проявить «гибкость» в этом вопросе. Al Hadath уточняет, что члены руководства ХАМАС, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть анклав с гарантией Вашингтона о безопасности и невозможности покушений на них в будущем. Само движение пока не делало официальных комментариев по этим вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...