Пермский спортсмен-паралимпиец Евгений Торсунов установил мировой рекорд в прыжках в длину и завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«На соревнованиях по легкой атлетике среди паралимпийцев Торсунов прыгнул на 6,14 метра, улучшив свой же прошлогодний результат в 6,05 метра. Теперь пермяк является четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио и Париже», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Глава региона поздравил спортсмена и поблагодарил его тренера Татьяну Лодочникову за профессиональную подготовку и поддержку. Уточняется, что Торсунов выступал в классе Т36 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). В своей лучшей попытке спортсмен приземлился на отметку в 6,14 метров. Он обновил собственный мировой рекорд на 9 сантиметров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми до 15 октября 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов.
Спортсмен завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже и установил спортивный рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил его государственной награды «Орден Почета».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.