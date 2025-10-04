04 октября 2025

Пермский паралимпиец Торсунов установил новый мировой рекорд в прыжках в длину. Видео

Пермяк Евгений Торсунов завоевал золото чемпионата мира с новым мировым рекордом
Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев проходит в столице Индии
Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев проходит в столице Индии

Пермский спортсмен-паралимпиец Евгений Торсунов установил мировой рекорд в прыжках в длину и завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«На соревнованиях по легкой атлетике среди паралимпийцев Торсунов прыгнул на 6,14 метра, улучшив свой же прошлогодний результат в 6,05 метра. Теперь пермяк является четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио и Париже», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Глава региона поздравил спортсмена и поблагодарил его тренера Татьяну Лодочникову за профессиональную подготовку и поддержку. Уточняется, что Торсунов выступал в классе Т36 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). В своей лучшей попытке спортсмен приземлился на отметку в 6,14 метров. Он обновил собственный мировой рекорд на 9 сантиметров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми до 15 октября 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов.

Спортсмен завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже и установил спортивный рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил его государственной награды «Орден Почета».

