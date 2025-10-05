Президент Чехии боится передавать формирование нового правительства

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока рано поручать кому-либо формирование нового правительства. Об этом он сообщил в воскресенье после встреч с лидерами пяти партий и движений, прошедших в парламент по итогам выборов. Бабиш уже заявил о готовности возглавить кабинет, сформированный на основе его движения.
«Сейчас преждевременно поручать кому-либо формирование правительства. Об этом можно будет говорить, когда появятся реальные очертания кабинета, способного заручиться поддержкой палаты депутатов, — но до этого еще далеко», — отметил Павел. По его словам, переговоры с лидерами партий и движений стали лишь первым этапом процесса.
Выборы в нижнюю палату парламента, состоявшиеся в пятницу и субботу, завершились победой оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемого бывшим премьером Андреем Бабишем. За него проголосовали 34,51% избирателей. Правящая коалиция SPOLU («Вместе») под руководством премьера Петра Фиалы получила 23,36% голосов.
По итогам парламентских выборов в Чехии оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» (ANO), под управлением бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, одержала победу. Несмотря на то, что движение набрало наибольший процент голосов избирателей, оно не получило абсолютного большинства в нижней палате.
Бабиш рассказал о подготовке переговоров с партиями меньшинства для образования союза. Помимо этого, в информационном поле заинтересовались, изменится ли политический курс Чехии с приходом новой правящей партии.
