Что известно по делу «майонезного короля» Мошковича: за что поймали, почему не причастен к скандалу с активами

Основателя «Русагро» Мошковича арестовали за мошенничество
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Вадим Мошкович арестован до 25 мая
Вадим Мошкович арестован до 25 мая Фото:

Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича 27 марта арестовали на два месяца за мошенничество и превышение должностных полномочий. Также его подозревают в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Почему Мошковича называют «майонезным королем», что еще известно по его делу и что решил насчет предпринимателя суд — в материале URA.RU. 

Успешный бизнес принес Мошковичу звание «майонезный король» и череду скандалов

Предприниматель является основателем крупнейшего холдинга «Русагро», который выпускает такие известные бренды продуктов, как майонезы «Ряба», ЕЖК, «Мечта хозяйки» и «Московский провансаль», сахар «Чайкофский» и «Русский сахар» и мясные изделия «Слово мясника» и другие. 

В октябре 2018 года кипрская организация Ros Agro, являющаяся материнской компанией для «Русагро», объявила о покупке контрольного пакета акций Quartlink Holding Limited (владела холдингом «Солнечные продукты», на тот момент входящим в состав ГК «Букет» под управлением Владислава Бурова). В декабре 2019 года «Русагро» инициировало процесс банкротства для компаний, входящих в «Солнечные продукты», по причине просрочки выплаты процентов на сумму восемь миллионов рублей.

В результате этого процесса «Русагро» смогло взять под контроль три масложировых завода в Москве, Саратове и Новосибирске, а также другие производственные мощности в Саратовской области. Позже банкротом объявили и Владислава Бурова. Таким образом, одной из причин задержания Вадима Мошковича стало подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей. 

Почему у Мошковича хотят забрать бизнес, втянув в скандал с захватом активов

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что задержание Вадима Мошковича могло быть связано с хищением средств, мошенничеством или взятками. Однако главная проблема, по его словам, кроется в потере доверия общества к предпринимателю. «Возникает вопрос: с кем не поделились?» — заявил эксперт для «БИЗНЕС Online». 

Калачев уточнил, что если речь идет о подозрении в захвате активов холдинга «Солнечные продукты», то вероятно, на эти активы имелись другие претенденты. По его словам, каждый раз, когда происходит подобный инцидент, становится ясно, что это перераспределение власти. У всех есть компромат, и каждый находится в зависимости от системы. Если человек действуешь в рамках системы, то его оставляют в покое. В противном случае он рискует, добавил эксперт. 

Обвинения в сторону Мошковича могут быть связаны с желанием захватить его бизнес
Обвинения в сторону Мошковича могут быть связаны с желанием захватить его бизнес
Фото:

По словам анонимного источника из агропромышленного комплекса Татарстана, есть предположение, что целью обвинений по активам в сторону Мошковича может быть желание захватить его бизнес. По словам источника, предприниматель быстро сумел выстроить успешный холдинг, который превратился в привлекательный актив. Сейчас активно идет процесс «отжима» бизнеса, особенно если у желающих для этого есть административный ресурс. 

Мог ли Мошкович обмануть партнера при покупке холдинга

Существует версия, что Мошкович мог обмануть Бурова при покупке «Солнечных продуктов»
Существует версия, что Мошкович мог обмануть Бурова при покупке «Солнечных продуктов»
Фото:

Согласно обвинению, Мошкович мог обмануть своего бизнес-партнера, нанеся ему ущерб на сумму свыше 30 млрд рублей. Инициатором возбуждения уголовного дела выступил бизнесмен Владислав Буров, который долгое время не мог добиться рассмотрения дела, пишет «Коммерсант». В контексте заключения сделки между «Русагро» и «Солнечные продукты», Мошкович заявлял, что Буров останется совладельцем и войдет в состав совета директоров новой компании. Однако по утверждению пострадавшего бизнесмена, его активы были фактически захвачены, что привело к потере контроля над компанией и земельными участками. При этом многочисленные иски Владислава Бурова отклонялись по различным причинам.

Фигурантом по делу Вадима Мошковича может проходить Максим Басов
Фигурантом по делу Вадима Мошковича может проходить Максим Басов
Фото:

Вадим Мошкович был задержан в Москве 26 марта 2025 года вместе с генеральным директором «Русагро» Тимуром Липатовым. В рамках расследования проходили обыски в офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове. Представители «Русагро» подтвердили факт обысков, отметив при этом полное соблюдение законодательства и готовность сотрудничать с правоохранительными органами. В пресс-службе холдинга также уточнили, что расследование не связано с основной деятельностью организации.

Предполагается, что в деле может фигурировать бывший генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов, ушедший с поста в ноябре 2021 года. Ему предъявлены те же обвинения, что и Мошковичу — мошенничество и превышение должностных полномочий.

Решение суда по уголовному делу

Вадим Мошкович отказался признавать вину
Вадим Мошкович отказался признавать вину
Фото:

Уже 27 марта, по решению суда, Вадим Мошкович был арестован до 25 мая. До заседания он отказался признавать свою вину. Также в ходе расследования у него был найден израильский паспорт, что вызвало у следствия опасения относительно того, что предприниматель может покинуть территорию России.

В связи с этими событиями, «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы вариант внесения залога в размере одного миллиарда рублей за освобождение предпринимателя. Подобное предложил один из адвокатов обвиняемого.

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Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича 27 марта арестовали на два месяца за мошенничество и превышение должностных полномочий. Также его подозревают в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Почему Мошковича называют «майонезным королем», что еще известно по его делу и что решил насчет предпринимателя суд — в материале URA.RU.  Успешный бизнес принес Мошковичу звание «майонезный король» и череду скандалов Предприниматель является основателем крупнейшего холдинга «Русагро», который выпускает такие известные бренды продуктов, как майонезы «Ряба», ЕЖК, «Мечта хозяйки» и «Московский провансаль», сахар «Чайкофский» и «Русский сахар» и мясные изделия «Слово мясника» и другие.  В октябре 2018 года кипрская организация Ros Agro, являющаяся материнской компанией для «Русагро», объявила о покупке контрольного пакета акций Quartlink Holding Limited (владела холдингом «Солнечные продукты», на тот момент входящим в состав ГК «Букет» под управлением Владислава Бурова). В декабре 2019 года «Русагро» инициировало процесс банкротства для компаний, входящих в «Солнечные продукты», по причине просрочки выплаты процентов на сумму восемь миллионов рублей. Почему у Мошковича хотят забрать бизнес, втянув в скандал с захватом активов Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что задержание Вадима Мошковича могло быть связано с хищением средств, мошенничеством или взятками. Однако главная проблема, по его словам, кроется в потере доверия общества к предпринимателю. «Возникает вопрос: с кем не поделились?» — заявил эксперт для «БИЗНЕС Online».  Калачев уточнил, что если речь идет о подозрении в захвате активов холдинга «Солнечные продукты», то вероятно, на эти активы имелись другие претенденты. По его словам, каждый раз, когда происходит подобный инцидент, становится ясно, что это перераспределение власти. У всех есть компромат, и каждый находится в зависимости от системы. Если человек действуешь в рамках системы, то его оставляют в покое. В противном случае он рискует, добавил эксперт.  По словам анонимного источника из агропромышленного комплекса Татарстана, есть предположение, что целью обвинений по активам в сторону Мошковича может быть желание захватить его бизнес. По словам источника, предприниматель быстро сумел выстроить успешный холдинг, который превратился в привлекательный актив. Сейчас активно идет процесс «отжима» бизнеса, особенно если у желающих для этого есть административный ресурс.  Мог ли Мошкович обмануть партнера при покупке холдинга Согласно обвинению, Мошкович мог обмануть своего бизнес-партнера, нанеся ему ущерб на сумму свыше 30 млрд рублей. Инициатором возбуждения уголовного дела выступил бизнесмен Владислав Буров, который долгое время не мог добиться рассмотрения дела, пишет «Коммерсант». В контексте заключения сделки между «Русагро» и «Солнечные продукты», Мошкович заявлял, что Буров останется совладельцем и войдет в состав совета директоров новой компании. Однако по утверждению пострадавшего бизнесмена, его активы были фактически захвачены, что привело к потере контроля над компанией и земельными участками. При этом многочисленные иски Владислава Бурова отклонялись по различным причинам. Вадим Мошкович был задержан в Москве 26 марта 2025 года вместе с генеральным директором «Русагро» Тимуром Липатовым. В рамках расследования проходили обыски в офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове. Представители «Русагро» подтвердили факт обысков, отметив при этом полное соблюдение законодательства и готовность сотрудничать с правоохранительными органами. В пресс-службе холдинга также уточнили, что расследование не связано с основной деятельностью организации. Предполагается, что в деле может фигурировать бывший генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов, ушедший с поста в ноябре 2021 года. Ему предъявлены те же обвинения, что и Мошковичу — мошенничество и превышение должностных полномочий. Решение суда по уголовному делу Уже 27 марта, по решению суда, Вадим Мошкович был арестован до 25 мая. До заседания он отказался признавать свою вину. Также в ходе расследования у него был найден израильский паспорт, что вызвало у следствия опасения относительно того, что предприниматель может покинуть территорию России. В связи с этими событиями, «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы вариант внесения залога в размере одного миллиарда рублей за освобождение предпринимателя. Подобное предложил один из адвокатов обвиняемого.
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