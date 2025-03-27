Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича 27 марта арестовали на два месяца за мошенничество и превышение должностных полномочий. Также его подозревают в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Почему Мошковича называют «майонезным королем», что еще известно по его делу и что решил насчет предпринимателя суд — в материале URA.RU.
Успешный бизнес принес Мошковичу звание «майонезный король» и череду скандалов
Предприниматель является основателем крупнейшего холдинга «Русагро», который выпускает такие известные бренды продуктов, как майонезы «Ряба», ЕЖК, «Мечта хозяйки» и «Московский провансаль», сахар «Чайкофский» и «Русский сахар» и мясные изделия «Слово мясника» и другие.
В октябре 2018 года кипрская организация Ros Agro, являющаяся материнской компанией для «Русагро», объявила о покупке контрольного пакета акций Quartlink Holding Limited (владела холдингом «Солнечные продукты», на тот момент входящим в состав ГК «Букет» под управлением Владислава Бурова). В декабре 2019 года «Русагро» инициировало процесс банкротства для компаний, входящих в «Солнечные продукты», по причине просрочки выплаты процентов на сумму восемь миллионов рублей.
В результате этого процесса «Русагро» смогло взять под контроль три масложировых завода в Москве, Саратове и Новосибирске, а также другие производственные мощности в Саратовской области. Позже банкротом объявили и Владислава Бурова. Таким образом, одной из причин задержания Вадима Мошковича стало подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей.
Почему у Мошковича хотят забрать бизнес, втянув в скандал с захватом активов
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что задержание Вадима Мошковича могло быть связано с хищением средств, мошенничеством или взятками. Однако главная проблема, по его словам, кроется в потере доверия общества к предпринимателю. «Возникает вопрос: с кем не поделились?» — заявил эксперт для «БИЗНЕС Online».
Калачев уточнил, что если речь идет о подозрении в захвате активов холдинга «Солнечные продукты», то вероятно, на эти активы имелись другие претенденты. По его словам, каждый раз, когда происходит подобный инцидент, становится ясно, что это перераспределение власти. У всех есть компромат, и каждый находится в зависимости от системы. Если человек действуешь в рамках системы, то его оставляют в покое. В противном случае он рискует, добавил эксперт.
По словам анонимного источника из агропромышленного комплекса Татарстана, есть предположение, что целью обвинений по активам в сторону Мошковича может быть желание захватить его бизнес. По словам источника, предприниматель быстро сумел выстроить успешный холдинг, который превратился в привлекательный актив. Сейчас активно идет процесс «отжима» бизнеса, особенно если у желающих для этого есть административный ресурс.
Мог ли Мошкович обмануть партнера при покупке холдинга
Согласно обвинению, Мошкович мог обмануть своего бизнес-партнера, нанеся ему ущерб на сумму свыше 30 млрд рублей. Инициатором возбуждения уголовного дела выступил бизнесмен Владислав Буров, который долгое время не мог добиться рассмотрения дела, пишет «Коммерсант». В контексте заключения сделки между «Русагро» и «Солнечные продукты», Мошкович заявлял, что Буров останется совладельцем и войдет в состав совета директоров новой компании. Однако по утверждению пострадавшего бизнесмена, его активы были фактически захвачены, что привело к потере контроля над компанией и земельными участками. При этом многочисленные иски Владислава Бурова отклонялись по различным причинам.
Вадим Мошкович был задержан в Москве 26 марта 2025 года вместе с генеральным директором «Русагро» Тимуром Липатовым. В рамках расследования проходили обыски в офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове. Представители «Русагро» подтвердили факт обысков, отметив при этом полное соблюдение законодательства и готовность сотрудничать с правоохранительными органами. В пресс-службе холдинга также уточнили, что расследование не связано с основной деятельностью организации.
Предполагается, что в деле может фигурировать бывший генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов, ушедший с поста в ноябре 2021 года. Ему предъявлены те же обвинения, что и Мошковичу — мошенничество и превышение должностных полномочий.
Решение суда по уголовному делу
Уже 27 марта, по решению суда, Вадим Мошкович был арестован до 25 мая. До заседания он отказался признавать свою вину. Также в ходе расследования у него был найден израильский паспорт, что вызвало у следствия опасения относительно того, что предприниматель может покинуть территорию России.
В связи с этими событиями, «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы вариант внесения залога в размере одного миллиарда рублей за освобождение предпринимателя. Подобное предложил один из адвокатов обвиняемого.
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