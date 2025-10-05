05 октября 2025

Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на июнь 2026 года

Поединок UFC пройдет в честь 250-летия США
Поединок UFC пройдет в честь 250-летия США

Поединок за звание чемпиона UFC состоится на территории Белого дома 14 июня 2026 года в рамках празднования 250-летия страны. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«14 июня следующего года будет большой бой UFC. Он состоится прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп во время выступления на параде в честь ВМС в штате Вирджиния.

Бой анонсирован в честь 250-летия страны. Ожидается, что бой пройдет на лужайке перед Белым домом. Официальные разрешения и логистические детали мероприятия пока не подтверждены.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор заявил о своем участии в турнире против американца Майка Чендлера, сообщив о возможном гонораре в 100 миллионов долларов и получении «золотых виз» США. Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, не выходил на ринг с июля 2021 года после перелома ноги в бою с американцем Дастином Порье. Его потенциальный соперник 39-летний Чендлер имеет в активе 23 победы при 10 поражениях.

