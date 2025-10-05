Мэр Челябинска Лошкин поздравил педагога с высоким званием «Учитель года»

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил молодого преподавателя Глеба Фомина. Он стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025» и получил «Малого хрустального пеликана», передает корреспондент URA.RU.
«Наш педагог стал призером престижного конкурса, это очень почетно. У нас 16 тысяч педагогов, и думаю, если поставить амбициозную задачу, можно и „Большого пеликана“ привезти в Челябинск», — сказал Лошкин.
Учитель истории и обществознания из челябинской школы №147 Глеб Фомин вошел в число 20 лучших педагогов страны из 88 участников, став лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». С 2023 года призеры конкурса получают по полмиллиона рублей. Педагога поздравил глава региона Алексей Текслер.
