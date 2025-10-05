05 октября 2025

Свердловчанина, пропавшего на красном Peugeot, убили два незнакомца

Обвиняемых отправили в следственный изолятор
Обвиняемых отправили в следственный изолятор Фото:

Верхотурский райсуд Свердловской области отправил под стражу двух жителей, обвиняемых в убийстве Марата Гайнетдинова, который 28 сентября пропал без вести на красном Peugeot. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Обвиняемые будут находиться под стражей до 2 декабря. Суд по избранию меры пресечения прошел 4 октября», — сказали в суде.

Марат был в Верхотурье в гостях в ночь на 28 сентября. Утром он поехал домой в Екатеринбург, но пропал. Его искали волонтеры и силовики. Подробности убийства пока неизвестны. О том, что мужчина погиб, стало известно 4 октября.

