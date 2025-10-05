На повторных выборах в Челябинской области празднуют победу единороссы

На повторных выборах муниципальных депутатов в Кунашакском и Уйском округах Челябинской области выиграли представители партии «Единая Россия». Об этом информирует портал облизбиркома.
«Председатель совета депутатов Соколовского сельского поселения Уйского муниципального округа Юрий Юзеев набрал 313 голосов избирателей, его соперник, самовыдвиженец Виталий Кондрашкин — 289. В Кунашакском муниципальном округе и.о. главы Саринского поселения Танзилю Гималову поддержали 508 избирателей, самовыдвиженца Фериса Абдрахманова — 403 избирателя», — сообщает сайт избиркома.
На выборах 12 — 14 сентября Юзеев и Кондрашкин набрали по 273 голоса. Гималову и Абдрахманова поддержали по 417 избирателей. В связи с этим 5 октября в их избирательных округах прошли повторные выборы.
Кампания по выборам муниципальных депутатов 2025 года в регионе завершена за исключением одного избирательного округа в Чебаркуле. В связи с выбытием всех кандидатов выборы на этом избирательном округе назначены на 23 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!