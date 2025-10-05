Мэр Екатеринбурга готовится к переизбранию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, полномочия которого истекают в феврале 2026 года, готовится к тому, что они будут продлены еще на пять лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти.
«Сейчас по заданию Орлова верстается программа развития Екатеринбурга до 2031 года», — передал собеседник агентства. Об этом же слышал источник URA.RU непосредственно в администрации. В пресс-службе мэрии агентству заявили, что не комментируют слухи.
Будущее Орлова — одна из ключевых политических интриг ближайших месяцев. Мэром Екатеринбурга гордума избрала его в феврале 2021-го, до прихода в горадминистрацию Орлов был первым замгубернатора, считался одним из ближайших соратников тогдашнего главы региона Евгения Куйвашева, покинувшего пост в марте 2025 года. Весь истеблишмент следил, сложится ли у градоначальника с новым губернатором — Денисом Паслером. Под его руководством Орлов трудился в областном правительстве в 2012-2016 годах, а после жесткой отставки Паслера фактически его сменил.
Присягая Паслеру, Орлов согласился стать его спарринг-партнером на июньских праймериз «Единой России» (Паслеру нужен был соперник-тяжеловес). А на выборах в сентябре городской штаб, возглавляемый Орловым, обеспечил Паслеру беспрецедентную поддержку на территории Екатеринбурга — почти 60%.
Один из источников URA.RU , знакомых с ситуацией, описывает текущие отношения Орлова и Паслера как «нормальные, рабочие». «Общаются еженедельно», — поделился собеседник.
