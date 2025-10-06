Галкин* избавился от имущества в России

Галкин* продал редкий Bentley Arnage в России, которым владел 22 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкин* владел редким Bentley Arnage
Галкин* владел редким Bentley Arnage Фото:

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом в России иноагентом) продал редкий Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Его цена варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей, сообщают СМИ.

«Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — сообщили РИА Новости. По данным издания, сейчас в России продаются четыре подобных автомобиля.

Юморист может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами, заявление будет рассматривать Роспатент. Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений, по мнению экспертов, связан с попытками оспорить статус иностранного агента.

*Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист Максим Галкин (признан Минюстом в России иноагентом) продал редкий Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Его цена варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей, сообщают СМИ. «Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — сообщили РИА Новости. По данным издания, сейчас в России продаются четыре подобных автомобиля. Юморист может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами, заявление будет рассматривать Роспатент. Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений, по мнению экспертов, связан с попытками оспорить статус иностранного агента. *Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...