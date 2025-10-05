В трамваях Екатеринбурга начали зачитывать тревожные объявления

В Екатеринбурге после дебошей подростков в трамваях начали объявлять инструкцию на случай нападения. Пассажиров предостерегают, что водители могут отказаться работать в микрорайонах Вторчермет, Керамика и Солнечный, рассказал читатель.
«Если вы заметили, что несовершеннолетние пытаются зацепиться за вагон или между вагонами, залезть на крышу во время движения, открывают двери, если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне — пожалуйста, сигнализируйте водителю, сами не пытайтесь их остановить — они нападают на людей. В противном случае водители будут отказываться от Вторчермета, Керамики и Солнечного», — следует из объявления.
Толпы подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в Екатеринбурге. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до нападений. На прошлой неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а до этого они избили охранника электрички.
