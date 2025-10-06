Как Путин держит форму: секреты молодости и здоровья от президента

Владимиру Путину исполняется 73 года 7 октября 2025 года
Путин с детства занимается спортом и имеет черный пояс по каратэ
Путин с детства занимается спортом и имеет черный пояс по каратэ Фото:

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняет 73 года. Несмотря на солидный возраст, он находится в отличной спортивной форме и полон энергии.  Борис Ельцин в его возрасте уже как четыре года был на пенсии и не занимался политикой. К этому времени он уже перенес 5 инфарктов и лечился от болезней дыхательной системы. Брежнев в 73 года еще был Генеральным секретарем ЦК КПСС, но страдал бессонницей и атеросклерозом. Помочь решить проблемы со здоровьем не могли даже постоянно наблюдающие его врачи. Никита Хрущев ушел в отставку в 70 лет и в это время у начались проблемы с сердцем. Как Владимиру Путину удается сохранять идеальную физическую форму и здоровье — в материале URA.RU.

Ежедневные занятия спортом

Путин ежедневно занимается в спортзале
Путин ежедневно занимается в спортзале
Фото:

Владимир Путин поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается на пике концентрации, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2025 году. Он рассказывал, что выдерживать сложные рабочие графики президенту удается благодаря занятиям спортом. При этом Песков уточнял, что Путин спит всего по несколько часов в день. 

В мае в рамках документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» Путин показывал свой тренажерный зал в Кремле и признался, что ежедневно занимается по 1,5 часа. Он рассказал, что также ходит в бассейн и проводит ледовые тренировки.

Путин неоднократно рассказывал о роли спорта в его жизни. К примеру, в 2015 году на канале «Россия-1» показали тренировку Путина в тренажерном зале сочинской резиденции. В 2017 году на встрече со школьниками в образовательном центре «Сириус» глава государства рассказал о своих достижениях в подтягивании на турнике. Путин сообщил, что уже будучи президентом, подтягивался 15–17 раз.

Американский режиссер Оливер Стоун в фильме «Интервью с Путиным» отметил его собранность и концентрацию. Их президент также связал со спортом.

«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания», — рассказывал Путин. 

Дзюдо, самбо и хоккей

Президент начал заниматься хоккеем в 60 лет
Президент начал заниматься хоккеем в 60 лет
Фото:

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Он пришел в спорт в 11 лет, а в сентябре 2006 года стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. В 2010 году он получил почетный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Сегодня имеет черный пояс по карате.

«Восточные единоборства дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы. Дзюдо — это занятие и для тела, и для ума», — цитирует слова президента сайт Кремля.  

В интервью Оливеру Стоуну Путин также отмечал, что занятия дзюдо во многом определили его философию жизни, которую можно охарактеризовать как гибкий путь: быть твердым там, где нужно, или наоборот — уступить. Для победы.

Сегодня президент иногда играет в хоккей, хотя на коньки встал в возрасте 60 лет. В феврале 2011 года Владимир Путин пообещал участникам Универсиады в Турции научиться кататься на коньках.

«Я считал, что для меня это просто невозможно! Я пытался это сделать один раз, когда еще активно занимался борьбой. Но так как обещание было дано, приступил к тренировкам», — рассказывал Путин. После двух месяцев занятий под руководством хоккеиста Алексея Касатонова Путин уже уверенно стоял на коньках. «За игру 1,5-2 кг теряю. Такой нагрузочный спорт», — рассказывал Путин ТАСС. 

Путин также признавался, что любит горные лыжи, в том числе фрирайд. Однако по самым сложным трассам больше не катается. При этом глава государства предпочитает отечественные горнолыжные склоны.

Интересные факты о спорте в жизни Путина

  • Путин начал заниматься спортом в Ленинграде в 11 лет.
  • Президент является мастером спорта по дзюдо и самбо.
  • Коронные приемы Путина в дзюдо — броски через спину с колен и с захватом двух рукавов.
  • В сентябре 2006 года глава государства стал почетным президентом Европейского союза дзюдо.
  • В 2010-м получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Енин.
  • Президент РФ в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким выпустил книгу "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", по которой впоследствии был снят фильм.
  • У Путина нет тренера по восточным единоборствам, так как он сам себя считает мастером.

Предпочитает народные средства

Путин имеет множество спортивных наград
Путин имеет множество спортивных наград
Фото:

Владимир Путин осторожно относится к приему медикаментов и предпочитает народные средства, заявил в 2013 году заместитель управделами президента — начальник Главного медицинского управления, заслуженный врач РФ Сергей Миронов.

«Владимир Владимирович довольно скептически относится к приему медикаментов, даже если это банальные таблетки от простуды. Предпочитает народные средства, чай с медом, баню, массаж», — добавил он. По его словам, Владимир Владимирович очень спортивный человек и это способствует его высокой работоспособности. Также он отметил, что благодаря этому он выглядит он гораздо моложе своих лет.

Контрастный душ

В 2021 году Путин заявил, что старается ежедневно принимать контрастные ванны. В случаях, когда нет такой возможности, он предпочитает принимать контрастный душ. По его словам, такая практика укрепляет иммунную систему.

«Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — заявил президент на канале «Россия -1».

Купания в Крещение

Путин ежегодно окунается в прорубь в Крещение
Путин ежегодно окунается в прорубь в Крещение
Фото:

На Крещение Путин регулярно окунается в прорубь. Дмитрий Песков подтверждал эту информацию, заявив, что президент на протяжении многих лет придерживается этой традиции. 

В 2024 году итальянское издание Italy 24 Press News написало про окунание Владимира Путина в прорубь в Крещение. «Смелый обычай, если вспомнить суровые зимние температуры России, которые не испугали действующего президента. Владимир Путин <…> погрузился в ледяную воду», — написали журналисты.

Регулярные медобследования

Летом 2025 года Путин рассказал, что ежегодно проходит комплексную медицинскую проверку. «„Техосмотр“ проходим регулярно. Каждый год чек-ап — вот это все. Целых двое суток посвящаю этому», — отметил президент. Он также сообщил, что несколько лет назад он ходил к окулисту и ему чуть не прописали очки. Однако Путин отказался от них, так как свободно читает и без них. 

Отказ от алкоголя

В 2024 году Владимир Путин рассказал, что старается не употреблять крепких напитков. «Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Правила питания: каша на утро и мало мучного

Президент признавался, что в питании непривередлив и лучшая для него диета: все хорошо в меру. По данным ТАСС, еще только возглавив страну, Владимир Путин сказал кремлевским поварам: «Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно». Песков при этом рассказывал, что Путин следит за тем, чтобы было меньше мучного.

По утрам президент ест любые каши, кроме овсянки, также в меню есть творог, мед, овощи, зелень. «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу. Из мяса люблю баранину», — признавался Путин.

Иностранные СМИ обсуждали секреты «вечной молодости» Путина

Иностранные СМИ обсуждали физическую форму Путина после публикацией его фото с рыбалки
Иностранные СМИ обсуждали физическую форму Путина после публикацией его фото с рыбалки
Фото:

После того, как в 2017 году фотографии с двухдневного отдыха Путина в Сибири облетели весь мир, иностранные СМИ обсуждали его физическую форму.

Газета Time сделала вывод, что Путин «спортсмен, любящий авантюры», а датский таблоид BT назвал президента России «настоящим мужиком». На страницах ежедневной испанской газеты El Mundo вышел материал, посвященный физической форме Владимира Путина. В статье говорилось, что, несмотря на плотный рабочий график, президент России полон сил. В этом ему помогают долгий сон, правильное питание, отказ от алкоголя и занятия спортом. По информации портала Wikileaks, американские дипломаты сравнивали Путина с «Бэтменом» и восхищались его увлечениями боевым искусствами. Испанская газета El Mundo написала, что стиль одежды также играет не последнюю роль в безупречном образе Путина. 

