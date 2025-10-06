«Не рекомендуются»: в споре о кокошниках в свердловской школе поставили точку

В школе Березовского (Свердловская область), где ученице сделали выговор за кокошник на голове, по итогам комиссии все-таки не рекомендовали носить детям аксессуар. Подробности URA.RU рассказала мама пострадавшей девочки Светлана (имя изменено).
«Школа сделала заявление о том, что они не против кокошников в принципе как аксессуара. Да, есть внутришкольное положение о запрете ношения массивных головных уборов, но кокошник не подходит под головной убор, так как это все-таки ободок. На комиссии было сказано администрацией школы, что прямого запрета на ношение кокошника нет, есть рекомендация не носить его в стенах школы по причине безопасности для ребенка, так как кокошник может быть травмоопасен. То есть они [руководство школы] не антиславяне какие-то. Все-таки, может быть, сыграло роль и заявление Владимира Владимировича [Путина], главы нашего государства», — отметила мама девочки.
В итоге девочка отказалась от ношения кокошника. Светлана отметила, что дочку расстроила сложившаяся ситуация, и она не хотела идти против воли учителя, так как «девочка послушная». Жительница Березовского подчеркнула, что они не хотели навредить учительнице, у которой из-за переживаний случился гипертонический криз. «Учителя нам очень жаль, что пострадало ее здоровье», — заявила женщина.
В школе не поменяли решение несмотря на то, что министерство образования Свердловской области устроило проверку и даже сам президент Владимир Путин позитивно оценил тренд на ношение кокошников. Изначально учительница запретила ходить девочке в ободке в виде кокошника на уроки, объяснив это тем, что ее образ похож на маскарадный. Позже в школе аргументировали запрет соображениями безопасности. Мама ученицы тогда задалась вопросом, почему хиджаб в школу носить можно, а кокошник нет. На ее сторону встала и член СПЧ, журналист Марина Ахмедова, отметив, что кокошник не опаснее циркуля или карандаша.
