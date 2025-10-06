Штрафы иноагентки Лазаревой* оплачивает ее сестра

Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), частично оплатила ее административные штрафы за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом стало известно во время заседания в Пресненском районном суде Москвы.
«Штрафы частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается, является сестрой Татьяны Лазаревой», — приводят материалы суда РИА Новости. Уточняется, что во время слушаний были оглашены документы, из которых следует, что телеведущая не исполнила свои обязательства по оплате штрафов, назначенных за нарушение требований законодательства об иноагентах.
Судебные документы уточняют, что первоначально Лазарева игнорировала предписания об оплате, а поступившие средства были зафиксированы как частичное погашение задолженности. Ольга Лазарева была идентифицирована как плательщик по банковским реквизитам, что указано в материалах исполнительного производства.
Ранее сообщалось, что прокуратура ужесточила свои требования по делу телеведущей, обвиняемой в уклонении от обязанностей «иностранного агента». Обвинение требует о назначении ей семи лет лишения свободы, что на полгода больше первоначально заявленного срока.
*Татьяна Лазарева включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также внесена в список террористов и экстремистов.
