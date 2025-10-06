Оппозиция Франции довела нового главу Минобороны Ле Мэра до отказа от должности

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отказался от поста главы министерства вооруженных сил на фоне резкой критики оппозиции и отставки премьер-министра Себастьена Лекорню. Об этом Ле Мэр сообщил утром 6 октября в социальной сети X, отметив, что уже предложил президенту республики Эмманюэлю Макрону немедленно освободить его от обязанностей и передать полномочия главе правительства. Новость о решении Ле Мэра подтвердила его собственная публикация в X.
Причиной отказа стало, по словам Ле Мэра, «непонятное, ложное и несоразмерное» неприятие его кандидатуры со стороны ряда политиков. «Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию», — написал он в X, подчеркнув, что согласился занять новый пост исключительно из «чувства долга» и «ради служения Франции».
Ле Мэр добавил, что покидает правительство в надежде разблокировать переговоры по формированию нового кабинета министров. «В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту республики немедленно уйти из правительства и передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял мое предложение», — говорится в заявлении политика.
Отставка Ле Мэра последовала после того, как накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню также подал в отставку. Это произошло на фоне критики обновленного состава правительства, в котором из 18 портфелей 13 сохранили прежние министры. Назначение Ле Мэра главой оборонного ведомства вызвало отдельное недовольство: оппозиция связала его с ухудшением экономического положения страны и потребовала не только роспуска правительства, но и отставки самого президента Макрона. В результате разногласий лидеры ряда партий настояли на немедленных переменах, а переговоры о составе нового кабинета оказались заблокированы.
