«Жест доброй воли»: Лукашенко получил от Трампа запонки и исполнил его просьбу о заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Джоном Коулом. По просьбе главы США ряда других мировых лидеров Лукашенко объявил о помиловании 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Что еще произошло в ходе визита Коула в Минск — в материале URA.RU.
Помилование иностранцев
Вопрос освобождения осужденных обсуждался на встрече Лукашенко с Джоном Коулом 11 сентября в Минске, передает агентство Белта. Лукашенко выразил готовность к диалогу по теме политзаключенных и предложил обсудить глобальную сделку.»Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — сказал Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет осужденных за политику, так как таких статей нет в Уголовном кодексе, но он готов рассмотреть предложения, включая возможность передачи освобожденных США, если Трамп настаивает. Он также указал, что зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит ведет переговоры с оппозицией, и предложил обсудить тему из-за «фальши» вокруг нее. Лукашенко добавил, что готов передать Трампу данные о правонарушениях каждого осужденного, уточнив, что этот вопрос не является главным ни для него, ни для США, так как в мире хватает других проблем.
«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании», — говорится в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Пул Первого».
Возвращение посольства в Минск
Коул выразил желание США вернуть посольство в Минск и развивать экономические связи и торговлю. Он подчеркнул, что разногласия не должны выходить на первый план, и Трамп готов сделать все для нормализации отношений. Возвращение посольства, по словам Коула, — это вопрос близкого будущего, но конкретных дат пока нет, так как процесс находится на стадии переговоров.
Снятие санкций с «Белавиа»
Коул объявил о снятии санкций США с авиакомпании «Белавиа»: «Мы сняли санкции с „Белавиа“». Он добавил: «Это решение было принято президентом, который сказал: „Сделайте это немедленно в отношении „Белавиа“. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу — и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято“. Санкции против „Белавиа“ были введены в 2023 году за якобы репрессии и соучастие в украинском конфликте.
Подарки от Трампа: запонки и письмо
Джон Коул передал Лукашенко подарок от Дональда Трампа — запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает Белта. Коул рассказал, что Трамп лично поручил передать их, остановив его перед выходом из Овального кабинета.
«Трамп меня остановил и попросил передать это президенту. Да, интересные запонки с изображением Белого дома», — сказал Коул. Лукашенко, рассматривая подарок, отметил, что постарается не остаться в долгу. Кроме того, Коул зачитал письмо от Трампа, где американский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения и отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США.
«Мы особенно удовлетворены победой Арины Соболенко на US Open. Она представляет лучшее из вашей страны. Мы смотрим с надеждой в будущий год, молимся за ваше здоровье и прогресс в достижении наших целей», — говорится в письме. Коул подчеркнул, что Трамп подписался своим именем, что является знаком дружбы. Мелания Трамп присоединилась к поздравлениям.
Белорусско-американские отношения
Лукашенко предложил обсудить с Коулом весь комплекс белорусско-американских отношений и мировую ситуацию, включая вопросы войны и мира. Он выразил благодарность Трампу за миротворческие усилия, отметив, что ни один президент США не предпринимал столько шагов для установления мира. По словам Лукашенко, Трамп остановил несколько конфликтов, что он, как историк и президент, высоко ценит.
