«Жест доброй воли»: Лукашенко получил от Трампа запонки и исполнил его просьбу о заключенных

Лукашенко помиловал 14 иностранцев, осужденных за экстремизм и терроризм
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческую деятельность
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческую деятельность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Джоном Коулом. По просьбе главы США ряда других мировых лидеров Лукашенко объявил о помиловании 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Что еще произошло в ходе визита Коула в Минск — в материале URA.RU.

Помилование иностранцев

Вопрос освобождения осужденных обсуждался на встрече Лукашенко с Джоном Коулом 11 сентября в Минске, передает агентство Белта. Лукашенко выразил готовность к диалогу по теме политзаключенных и предложил обсудить глобальную сделку.»Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — сказал Лукашенко. 

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет осужденных за политику, так как таких статей нет в Уголовном кодексе, но он готов рассмотреть предложения, включая возможность передачи освобожденных США, если Трамп настаивает. Он также указал, что зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит ведет переговоры с оппозицией, и предложил обсудить тему из-за «фальши» вокруг нее. Лукашенко добавил, что готов передать Трампу данные о правонарушениях каждого осужденного, уточнив, что этот вопрос не является главным ни для него, ни для США, так как в мире хватает других проблем.

«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании», — говорится в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Пул Первого».

Возвращение посольства в Минск

Коул выразил желание США вернуть посольство в Минск и развивать экономические связи и торговлю. Он подчеркнул, что разногласия не должны выходить на первый план, и Трамп готов сделать все для нормализации отношений. Возвращение посольства, по словам Коула, — это вопрос близкого будущего, но конкретных дат пока нет, так как процесс находится на стадии переговоров.

Снятие санкций с «Белавиа»

Коул объявил о снятии санкций США с авиакомпании «Белавиа»: «Мы сняли санкции с „Белавиа“». Он добавил: «Это решение было принято президентом, который сказал: „Сделайте это немедленно в отношении „Белавиа“. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу — и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято“. Санкции против „Белавиа“ были введены в 2023 году за якобы репрессии и соучастие в украинском конфликте.

Подарки от Трампа: запонки и письмо

Джон Коул передал Лукашенко подарок от Дональда Трампа — запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает Белта. Коул рассказал, что Трамп лично поручил передать их, остановив его перед выходом из Овального кабинета.

«Трамп меня остановил и попросил передать это президенту. Да, интересные запонки с изображением Белого дома», — сказал Коул. Лукашенко, рассматривая подарок, отметил, что постарается не остаться в долгу. Кроме того, Коул зачитал письмо от Трампа, где американский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения и отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США.

«Мы особенно удовлетворены победой Арины Соболенко на US Open. Она представляет лучшее из вашей страны. Мы смотрим с надеждой в будущий год, молимся за ваше здоровье и прогресс в достижении наших целей», — говорится в письме. Коул подчеркнул, что Трамп подписался своим именем, что является знаком дружбы. Мелания Трамп присоединилась к поздравлениям.

Белорусско-американские отношения

Лукашенко предложил обсудить с Коулом весь комплекс белорусско-американских отношений и мировую ситуацию, включая вопросы войны и мира. Он выразил благодарность Трампу за миротворческие усилия, отметив, что ни один президент США не предпринимал столько шагов для установления мира. По словам Лукашенко, Трамп остановил несколько конфликтов, что он, как историк и президент, высоко ценит.

