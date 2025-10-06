06 октября 2025

Товарный знак Coco Chanel зарегистрировали в России

Coco Chanel зарегистрировали товарный знак
Право на товарный знак Coco Chanel было зарегистрировано на территории Российской Федерации, следует из электронной базы Роспатента. Как следует из опубликованных сведений, заявление на регистрацию было подано в ноябре 2024 года, а в октябре 2025 года ведомство приняло решение о предоставлении правовой охраны данному знаку на срок до 2034 года.

Заявителем по данному товарному знаку выступила компания «Chanel SARL» из Швейцарии, передает РИА Новости. Согласно информации, товарный знак Coco Chanel может быть использован в России для оказания услуг по розничной и оптовой торговле парфюмерией, косметикой и одеждой, а также для предоставления консультаций по вопросам ухода за внешностью, работы салонов красоты и парикмахерских.

В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel сообщили о временном закрытии своих бутиков в России на фоне событий, связанных с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей этих компаний.

