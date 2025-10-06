Путин передал актив американской Silgan в управление Росимуществу

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% доли в компании ООО «Вонорус» под временное управление Росимущества. Об этом 6 октября сообщается на официальном портале правовой информации. Мера принята в рамках ответных действий на недружественные шаги ряда западных стран в отношении российских активов.
Как отмечается в пояснительных материалах к указу, временное управление не означает передачу собственности государству или изменение структуры владения, передает РИА Новости. Это ограничительная мера, которая действует в отношении тех государств, где, по оценке российских властей, ущемляются права российских собственников.
ООО «Вонорус» полностью принадлежит Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH — дочерней структуре американской корпорации Silgan Metal Packaging. В июле 2024 года аналогичные ограничения были введены в отношении других российских активов холдинга — заводов по выпуску металлической тары в Ступине и Энеме.
По данным открытых источников, штаб-квартира Silgan Metal Packaging расположена в США, значительная часть активов компании находится в Европе. Silgan Metal Packaging основана в 1987 году и входит в пятерку крупнейших мировых производителей металлической упаковки, включая контейнеры и консервные банки. Ранее правительство России неоднократно заявляло, что ответные меры в отношении иностранных компаний будут сохраняться до тех пор, пока не будут прекращены ограничения в отношении российских активов за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.