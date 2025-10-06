Цены на жилье снизились в более чем трети городов России

В 18 из 50 крупнейших городов России в третьем квартале 2025 года зафиксировано ускоренное снижение цен на вторичное жилье. Отрицательная динамика охватила втрое больше городов, чем во втором квартале текущего года, когда снижение отмечалось только в трех городах. В первом квартале этот показатель составлял всего один город.
«Тенденция к снижению стоимости вторичного жилья связана с охлаждением покупательской активности после динамичного первого полугодия», — передает «РБК Недвижимость». По их словам, рост предложения и снижение числа сделок оказали давление на рынок: собственники стали чаще корректировать цены в сторону понижения, чтобы привлечь покупателей.
Сильнее всего, по итогам третьего квартала, просела стоимость вторичного жилья в Краснодаре — минус 2,82% по сравнению с предыдущим кварталом. Теперь средняя цена квадратного метра здесь составляет 128,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась Тюмень, где жилье подешевело на 2,72% — до 126,4 тысячи рублей за «квадрат». В Хабаровске стоимость снизилась на 2,57%, до 133,2 тысячи рублей. В Сочи, несмотря на высокий спрос в летний сезон, спад составил 2,53% — средняя цена «квадрата» опустилась до 307,6 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что цены на вторичку в России могут вырасти до 10% из-за возросшего интереса со стороны покупателей после снижения ключевой ставки Центробанка. После снижения ключевой ставки некоторые банки отреагировали практически мгновенно, пересмотрев условия выдачи ипотеки и снизив ставки до уровня 18,7%.
