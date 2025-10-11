Почему стоит смотреть UFC Rio 11 октября: россиянка и топовый главный бой

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC, который возглавит поединок экс-чемпиона лиги в легком весе Чарльза Оливейры против польского бойца Матеуша Гамрота. Почему стоит смотреть этот турнир и будут ли на нем россияне — в материале URA.RU.
Бойцы с известными фамилиями
В октагоне встретятся тяжеловесы Вальтер Уокер и Мохаммед Усман — братья более известных бойцов Джонни Уокера и Камару Усмана. Уокер идет на серии из трех побед подряд и уже пробился в топ-15 рейтинга. Усман, напротив, проиграл два из последних трех поединков.
Симпатии большинства российских болельщиков будут явно на стороне Уокера. Его брат Джонни живет в Москве, выходит в октагон под песню «Матушка-земля» и заявляет о своей большой любви к России. Однако в последний момент бой был отменен из-за проблем у Усмана.
Уральская девушка против представительницы фавел
Также в этот вечер в клетке выступит Ирина Алексеева, которая представляет Челябинск. Ее соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, не имеющая поражений в профессиональных боях. Для Алексеевой, потерпевшей два подряд поражения, этот поединок может стать решающим в карьере в UFC. Т
Ранее она заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Соответствующее обращение девушка записала в соцсетях.
Слетевший с боя
В главном поединке вечера Чарльз Оливейра должен был встретиться с русскоговорящим Рафаэлем Физиевым, однако соперник выбыл из-за травмы. В экстренном порядке его заменил поляк Матеуш Гамрот. Для бразильца этот бой — возможность вернуться в титульную гонку после поражения от Илии Топурии. Польский боец, в свою очередь, может впервые войти в пятерку лучших легковесов UFC и закрепить за собой статус претендента.
