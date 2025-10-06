Бывшему главе департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергею Толстых прочат пост главы департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Среди югорчан не нашлось подходящего кандидата на замену бывшему главе депэконома Сергею Афанасьеву с опытом работы в бизнесе и пониманием инвестполитики. Обсуждается кандидатура Толстых, который возглавлял депэкономики Тюмени с 2016 до 2023 года, а после перешел на позицию директора АО „Тюмень-АвтоВАЗ“. Он входил в топ-менеджмент тюменских филиалов таких автогигантов, как GM и John Deere», — поделился инсайдер.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Редакция не располагает номером Толстых, но готова предоставить ему возможность прокомментировать версию о назначении. Комментарий властей ХМАО ожидается.
Примечательно, что после ухода Толстых из мэрии Тюмени позицию директора депэконома занял Виктор Гамузов (ранее был замом главы Урая по внутренней политике). Позже он стал одним из первых чиновников, переехавших в Югру вслед за новым губернатором Русланом Кухаруком.
Ранее пост главы депэкономразвития ХМАО занимал замгубернатора Сергей Афанасьев. Он ушел в отставку, а затем глава региона передал департамент в ведение своего заместителя Натальи Огородниковой, которая после этого усиления стала курировать весь инвестиционный блок правительства. Ожидается, что Толстых, заняв пост директора департамента, не получит полномочия замгубернатора.
