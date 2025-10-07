Лукашенко обратился к Путину в его день рождения

Глава Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — написал Лукашенко в своем поздравлении. Текст опубликован на сайте пресс-службы.
Как отметил президент Беларуси, принципиальная позиция и настойчивость Путина, его верность долгу и политическая прозорливость, беззаветная преданность Отечеству и твердая решимость в защите его национальных приоритетов завоевали широкое народное доверие и уважение иностранных партнеров. Такие слова российский лидер получил по случаю своего 73-летия.
Лукашенко выразил уверенность, что заложенный совместными усилиями фундамент отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией станет прочной основой для будущих поколений граждан обеих стран. Белорусский глава пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также неисчерпаемых жизненных сил и энергии для дальнейших достижений на посту главы государства.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения. В своем обращении лидер КНДР отметил значительный вклад РФ в формирование нового мирового порядка. Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку России в вопросах сохранения суверенитета и территориальной целостности.
