Картаполов пригрозил Украине ударами туда, где «будет очень больно»

Россия не будет наносить удары по атомным электростанциям Украины в ответ на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, российская армия выберет для ответа другие цели, чтобы не подвергать угрозе мирных жителей.
«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам», — заявил Картаполов в разговоре с ТАСС.
Депутат уточнил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС, по мнению России, направлены на провоцирование гуманитарной катастрофы и последующее обвинение Москвы. Действия украинской стороны Картаполов охарактеризовал как террористические и лишенные моральных принципов. Также глава комитета ГД подчеркнул, что Россия, в отличие от украинской стороны, не рассматривает возможность ударов по объектам, связанным с жизнеобеспечением мирного населения, даже в ответ на аналогичные действия Киева.
Ранее в результате обстрелов со стороны Украины была повреждена линия энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, в связи с чем объект перешел на питание от дизель-генераторов. По сообщению специалистов, ситуация на станции находится под контролем. Президент России Владимир Путин заявил о вероятности применения зеркальных мер в ответ на удары по Запорожской АЭС, передает «Царьград».
