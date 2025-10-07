Челябинский бизнес получил доступ к московским деньгам на роботы

Челябинская область переходит от простой цифровизации к «умным» заводам, которые сами прогнозируют спрос и управляют качеством. О том, как искусственный интеллект и роботы меняют уральскую промышленность, почему столичные инвесторы все чаще смотрят в сторону регионов, и как челябинским стартапам пройти путь от идеи до миллионных инвестиций, в интервью URA.RU рассказала руководитель инновационного развития «Технопарка информационных технологий» (IT-Park74) Алена Коломейская.
«Роботы стояли на складе»
— Сейчас много говорят о цифровизации и роботизации в регионе. Как далеко мы продвинулись, по вашей оценке?
— Сегодня область прошла первый «основательный» этап цифровизации. Предприятия активно внедряют роботизированные участки, системы управления, цифровые двойники. Но сейчас все чаще звучит ключевое слово — «интеллектуализация». Это переход от простого сбора данных к принятию решений на их основе. Если коротко: цифровизация — это когда мы автоматизируем и оцифровываем процессы. Интеллектуализация — когда технологии позволяют «думать», прогнозировать, управлять качеством и адаптироваться к изменениям. После этого предприятия начинают гораздо быстрее реагировать на волатильность спроса, не прибегая к резкому увеличению или сокращению персонала.
— А как было раньше?
— Первая волна цифровизации проходила неосознанно. Топ-менеджеры ждали быстрого роста, но не получили его: роботы оказывались на складе, а программы были установлены, но не применялись. Причина проста — нельзя механически внедрить технологию без пересмотра бизнес-процессов. Сегодня фокус сместился: важно проводить ревизию процессов, привлекать бизнес-аналитиков, специалистов по производству и бережливым технологиям, разработчиков методологий. Этому во многом способствует федеральный проект «Производительность труда», часть национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— Так декларируется. Но если посмотреть на челябинский опыт?
— Создана система — это главное. В области реализацию проекта координируют министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов и региональный Фонд развития промышленности, на базе которого создан Региональный центр компетенций (РЦК). Его эксперты помогают предприятиям выявлять «узкие места», находить внутренние ресурсы, внедрять бережливые инструменты и цифровые решения, повышающие производительность труда.
«Темные фабрики» и «зеленые» технологии
— Какие глобальные технологические тренды, помимо роботизации, сегодня в фокусе?
— В мире активно развивается несколько направлений. Это прежде всего зеленые технологии — энергоэффективность, переработка отходов, снижение углеродного следа. Второе — аддитивные технологии, 3D-печать, позволяющая создавать сложные детали без лишних стадий. Третье — биотехнологии и MedTech, где челябинцы вместе со всей страной усиливают позиции. В здравоохранении мы стали развивать цифровую медицину, персонализированную диагностику, искусственный интеллект. Наконец, все больше внимания уделяется Dark manufacturing — полностью автоматизированным производствам без участия человека. Такие «фабрики без света» становятся альтернативой переносу производств в регионы с дешевой рабочей силой.
— Уже есть примеры?
— Вот, скажем, технология LightSpray от швейцарской компании On Running. Роботы создают ультралегкий верх кроссовок за несколько минут, снижая углеродный след на 75%. Видим, как автоматизация и искусственный интеллект формируют новую модель устойчивого производства.
«Строить бизнес, чтобы деньги пришли сами»
— Ближе к челябинской специфике. Какие шансы на поддержку имеют стартапы в нашем регионе?
— На Южном Урале сформировалась устойчивая экосистема поддержки. Для многих команд IT-Park74 — это первая точка входа. Здесь стартап может получить консультации, помощь в подготовке заявок в «Сколково», найти менторов и инвесторов. Кроме того, в регионе активно развивается Акселератор Южно-Уральского государственного университета. Он проходит при поддержке фонда «Сколково». Акселератор помогает молодым проектам пройти путь от идеи до первого прототипа, получить экспертную поддержку и связи с индустриальными партнерами. Отмечу и грантовую программу Фонда содействия инновациям для студенческих стартапов. Только в 2025 году в ЮУрГУ около 18 команд получили поддержку по этой линии.
— Но это не все инструменты поддержки?
— Разумеется. Мы всегда рекомендуем таким проектам не останавливаться на грантовом этапе, а оформлять статус участника фонда «Сколково» и использовать дополнительные возможности. Например, программу возмещения инвестиций от бизнес-ангелов, которая помогает привлечь частный капитал и при этом компенсировать часть затрат инвестора.
— Можно ли этим заниматься в Челябинске, если инвесторы в Москве?
— Раньше, когда на рынке формировался инвестиционный венчурный пузырь, можно было попасть в «точку хайпа»: оказаться в нужное время в нужном месте в Москве или Кремниевой долине. Сейчас ситуация изменилась. Инвесторы стали осторожнее, предпочитая вкладывать не в идеи, а в работающие бизнес-модели. Капитал движется не туда, где «больше денег», а туда, где меньше рисков и понятнее экономика. В этом смысле Челябинск ничем не уступает столицам: устойчивый проект с прозрачной моделью и сильной командой найдет финансирование — независимо от географии.
— Развиваем патриотизм и остаемся на месте?
— Когда обращаются за консультацией, советуем предпринимателям: не надо ехать куда-то за деньгами — нужно строить бизнес так, чтобы деньги сами пришли к вам. Яркий пример — компания Ready Robot из числа уральских инноваторов, которая смогла привлечь 130 млн рублей частных инвестиций и 270 млн рублей грантов. Всегда есть возможность находить ресурсы и масштабироваться, не переезжая в столицу.
«Наши стартапы не моды ради»
— А есть, чего не хватает региону?
— Сам вопрос поставлен не совсем верно. Когда спрашиваем, чего не хватает, мы как будто ищем слабые места. Гораздо точнее спросить: в чем особенность региона, и какие преимущества он дает. В Челябинской области богатая горнозаводская культура Урала сформировала здесь уважение к инженерии, точности и системности. Эта традиция проявляется в современных стартапах — большинство из них создаются не ради моды, а чтобы решать конкретные производственные задачи. Раньше удаленность означала информационную отстраненность. Сегодня этот барьер исчезает. Акселераторы, питчинги, конференции вроде отраслевой UWDC сократили расстояние.
— Важен и бренд территории. У кого сильный, он сам притягивает, без дополнительных усилий.
— Да, столицы остаются магнитами. Но специфика Челябинска дает другое преимущество — здесь ценится не скорость, а надежность и глубина отношений. Каждое партнерство имеет высокую ценность. Это формирует культуру, где ставка делается на качество, доверие и ответственность.
— Приведите пример успешного челябинского стартапа, который прошел полный сложностей путь и успел состояться?
— Классический пример — проект «Инновации детям». Это не рыночная идея, а бизнес, выросший из родительской заботы. Учредители — отцы, которые переживали, какими вырастут их дети, и хотели изменить сам подход к обучению. Компания начинала с интерактивных решений для детских садов, а сегодня поставляет продукцию по всей России. Их технологии делают обучение живым, развивая у детей усидчивость и коммуникацию. Это пример социально ответственного бизнеса, где инновации работают ради реальных изменений. Технология выросла из человеческой потребности — именно поэтому проект оказался устойчивым.
Узел сотрудничества
— Посмотрим иначе: что способно усилить инновационный челябинский сектор?
— Главное — выстраивать горизонтальные связи между наукой, креативными индустриями и бизнесом. Когда ученые, предприниматели и представители креативной среды взаимодействуют, появляется не просто технология, а продукт, у которого есть понятная ценность для рынка. Мы часто видим, как наука создает сильное решение, но не может найти клиентов. Важно суметь объяснить, зачем эта технология нужна и какие задачи она решает.
— Сегодня на уровне руководства страны и региона говорят о наставничестве. Востребованный подход?
— Надо продолжить развитие среды раннего финансирования и менторства. На старте технологическим командам нужны не только деньги, но и опыт людей, которые уже проходили этот путь. И сегодня эту роль все чаще берут на себя руководители действующих компаний — участников фонда «Сколково». Они помогают студенческим и молодым стартапам разбираться в рынке, корректировать бизнес-модель и выстраивать первые деловые контакты.
— И деньги, конечно же, требуются. Куда без них!
— Конечно, никуда! Но нужно понимать, что формирование зрелой среды раннего инвестирования требует времени и появления квалифицированных венчурных инвесторов. На первый взгляд, может показаться, что инвестиции на этапе pre-seed выгоднее, чем депозит, но многие не осознают, что это высокорисковый инструмент. Поэтому развитие этой культуры — процесс постепенный: сначала появляются региональные бизнес-ангелы, затем — возобновляемость технологических стартапов, когда успешные предприниматели и инвесторы возвращаются в экосистему уже как менторы.
— Многое из названного вами в Челябинске разве что читали, но не сталкивались. Мы к этому придем, вы верите?
— У нас есть к тому сильные предпосылки. Есть наука, формируется инвестиционная культура, а технологическая уже есть, она базируется на историческом опыте. Сложится преемственность — от науки и образования до инвесторов и бизнеса — и образуется устойчивая инновационная среда, где технологии становятся продуктами, а идеи — частью реальной экономики.
