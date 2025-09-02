02 сентября 2025

Роботизацию челябинских заводов хотят поднять за пятилетку в восемь раз. Фото

Создаваемую в Челябинске техносферу интеграторы роботов обсудили на круглом столе
Создаваемую в Челябинске техносферу интеграторы роботов обсудили на круглом столе Фото:

Роботизацию заводов в Челябинской области за пять лет планируют увеличить в восемь раз. Как URA.RU рассказал гендиректор Центра промышленной роботизации Вячеслав Зырянов, для этого в регионе строят модель техносферы роботизации.

«Стремимся создать синергетический эффект для участников отрасли и обеспечить высокую результативность. Формируем реестры интеграторов и производителей техники», — пояснил URA.RU Зырянов.

Перечни участников рынка позволят собрать в одном месте сведения о производителях роботов и их интеграторах в производственные цепочки, потребителях, финансовых структурах. Также центр соберет и систематизирует информацию об учебных заведениях, которые готовят специалистов в области робототехники.

«В рамках техносферы в области создается инфраструктура для взаимодействия всех участников процессов роботизации. Выстраиваем простые, прозрачные, понятные и контролируемые процедуры взаимодействия. Это касается и работы промпредприятий с интеграторами», — пояснил URA.RU замдиректора центра Павел Сучков.

В этой концепции реестр интеграторов выполняет две функции. С одной стороны, это структурированное представление информации для промышленных предприятий, с другой стороны — это система добровольной аттестации для интеграторов. Вопросы развития отрасли обсудили на круглом столе интеграторов. Он прошел в «Челябинск-Сити», собрав не только южноуральцев, но и гостей из других регионов страны. Создаваемую в Челябинской области методологию и полученные результаты возможно масштабировать на уровень отрасли в целом.

Перед собравшимися выступил глава Центра развития промышленности региона Сергей Казаков
Перед собравшимися выступил глава Центра развития промышленности региона Сергей Казаков
Фото:
В Челябинске собрались участники-южноуральцы и гости из других регионов
В Челябинске собрались участники-южноуральцы и гости из других регионов
Фото:
Челябинское правительство создает реестр интеграторов роботизированных систем
Челябинское правительство создает реестр интеграторов роботизированных систем
Фото:
Модель техносферы объединит игроков рынка
Модель техносферы объединит игроков рынка
Фото:

