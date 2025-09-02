Роботизацию челябинских заводов хотят поднять за пятилетку в восемь раз. Фото

03 сентября 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

Создаваемую в Челябинске техносферу интеграторы роботов обсудили на круглом столе Фото: пресс-служба Центра промышленной роботизации Роботизацию заводов в Челябинской области за пять лет планируют увеличить в восемь раз. Как URA.RU рассказал гендиректор Центра промышленной роботизации Вячеслав Зырянов, для этого в регионе строят модель техносферы роботизации. «Стремимся создать синергетический эффект для участников отрасли и обеспечить высокую результативность. Формируем реестры интеграторов и производителей техники», — пояснил URA.RU Зырянов. Перечни участников рынка позволят собрать в одном месте сведения о производителях роботов и их интеграторах в производственные цепочки, потребителях, финансовых структурах. Также центр соберет и систематизирует информацию об учебных заведениях, которые готовят специалистов в области робототехники. «В рамках техносферы в области создается инфраструктура для взаимодействия всех участников процессов роботизации. Выстраиваем простые, прозрачные, понятные и контролируемые процедуры взаимодействия. Это касается и работы промпредприятий с интеграторами», — пояснил URA.RU замдиректора центра Павел Сучков. В этой концепции реестр интеграторов выполняет две функции. С одной стороны, это структурированное представление информации для промышленных предприятий, с другой стороны — это система добровольной аттестации для интеграторов. Вопросы развития отрасли обсудили на круглом столе интеграторов. Он прошел в «Челябинск-Сити», собрав не только южноуральцев, но и гостей из других регионов страны. Создаваемую в Челябинской области методологию и полученные результаты возможно масштабировать на уровень отрасли в целом. Перед собравшимися выступил глава Центра развития промышленности региона Сергей Казаков Фото: пресс-служба Центра промышленной роботизации В Челябинске собрались участники-южноуральцы и гости из других регионов Фото: пресс-служба Центра промышленной роботизации Челябинское правительство создает реестр интеграторов роботизированных систем Фото: пресс-служба Центра промышленной роботизации Модель техносферы объединит игроков рынка Фото: пресс-служба Центра промышленной роботизации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роботизацию заводов в Челябинской области за пять лет планируют увеличить в восемь раз. Как URA.RU рассказал гендиректор Центра промышленной роботизации Вячеслав Зырянов, для этого в регионе строят модель техносферы роботизации. «Стремимся создать синергетический эффект для участников отрасли и обеспечить высокую результативность. Формируем реестры интеграторов и производителей техники», — пояснил URA.RU Зырянов. Перечни участников рынка позволят собрать в одном месте сведения о производителях роботов и их интеграторах в производственные цепочки, потребителях, финансовых структурах. Также центр соберет и систематизирует информацию об учебных заведениях, которые готовят специалистов в области робототехники. «В рамках техносферы в области создается инфраструктура для взаимодействия всех участников процессов роботизации. Выстраиваем простые, прозрачные, понятные и контролируемые процедуры взаимодействия. Это касается и работы промпредприятий с интеграторами», — пояснил URA.RU замдиректора центра Павел Сучков. В этой концепции реестр интеграторов выполняет две функции. С одной стороны, это структурированное представление информации для промышленных предприятий, с другой стороны — это система добровольной аттестации для интеграторов. Вопросы развития отрасли обсудили на круглом столе интеграторов. Он прошел в «Челябинск-Сити», собрав не только южноуральцев, но и гостей из других регионов страны. Создаваемую в Челябинской области методологию и полученные результаты возможно масштабировать на уровень отрасли в целом.