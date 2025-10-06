С издателя старейших деловых пермских СМИ взыщут более 36 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа признал обоснованными требования прокуратуры края о взыскании более 36 млн рублей с пермского издательства. Речь идет об ООО «Центр деловой информации», осуществляющего выпуск старейшей газеты Перми Business Class, а также «Наш район».
«Основанием для обращения в суд стали коррупционные нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки в деятельности сотрудника аппарата Пермской гордумы при заключении семи контрактов на выпуск печатной продукции, предназначенной для информирования населения. По результатам проверки прокурор инициировал иск с целью возврата средств, выплаченных по данным договорам, в бюджет муниципального образования. Суд поддержал позицию прокуратуры и постановил взыскать с издательства свыше 36 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что генеральный директор ООО «Центр деловой информации» Светлана Мазанова подала заявление о признании компании банкротом. При этом отметила, что после принятия заявления о несостоятельности предприятие продолжит функционировать в рамках процедуры наблюдения. Руководство рассчитывало доказать финансовую состоятельность компании либо добиться пересмотра судебного решения по иску прокуратуры.
URA.RU также публиковало подробности резонансного дела. Глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков — чиновник, причастный к нарушениям, был уволен с занимаемой должности по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия. На одном из заседаний представителя прокуратуры заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем «Центра деловой информации» Светланой Мазановой. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не имела права заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.