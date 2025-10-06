06 октября 2025

Челябинец получил срок за контрабанду источника радиации

Мужчину, попавшегося сотрудникам УФСБ по Челябинской области при контрабанде дозиметра (представляет собой источник радиации), осудили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, он получил условный срок.

«Гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в “ ч. 2 ст. 226.1 УК РФ и ч. 1 ст. 220 УК РФ (контрабанда, незаконные хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ). Судебной инстанцией лицо признано виновным и приговорено к лишению свободы условно сроком на два года и два месяца с испытательным сроком три года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина попался в ноябре 2024 года. Он пытался отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона радиационный источник, используемый для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. При этом никаких сопроводительных документов у него не было.

В декабре 2024 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. А летом 2025 года в деле появилась новая статья: мужчину обвинили по ч. 1 ст. 220 УК РФ.

