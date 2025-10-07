В Польше набросились на Меркель из-за слов о вине Европы в начале СВО

Моравецкий: Меркель одна из самых вредных для Европы немецких политиков
Моравецкий поставил Меркель в ряд самых вредоносных немецких политиков последнего столетия
Моравецкий поставил Меркель в ряд самых вредоносных немецких политиков последнего столетия

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, назвав ее одной из «самых вредоносных» фигур в политике Европы за последнее столетие. Об этом Моравецкий написал в социальной сети X, комментируя недавние заявления Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что находится в авангарде самых вредоносных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — подчеркнул бывший глава польского правительства. По словам Моравецкого, бывший канцлер Германии своими высказываниями о роли Польши в срыве переговоров между ЕС и Россией в 2021 году продемонстрировала непонимание исторических процессов.

В интервью венгерскому изданию Partizan Ангела Меркель заявила, что именно Польша и страны Балтии выступили против прямых переговоров между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. По словам Меркель, эти страны опасались отсутствия единой политики ЕС по отношению к России, что, по ее мнению, стало одним из факторов, приведших к обострению украинского кризиса. Меркель подчеркнула, что виртуальные встречи не могут заменить личных переговоров на высшем уровне, необходимых для поиска компромисса по ключевым вопросам.

