Что будет с ценами на вторичку к концу года

Аналитик Чернов: цены на вторичное жилье могут подняться на 2-4%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России может подорожать вторичное жилье
В России может подорожать вторичное жилье Фото:

Цены на вторичное жилье в России могут подняться в среднем на 2–4% до конца года. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, наибольший рост ожидается в крупных городах-агломерациях и регионах с нехваткой качественного жилья, где прибавка может составить 4–6%.

«На фоне активизации спроса цены на вторичное жилье до конца года способны вырасти в среднем на 2-4% по стране. В крупных столичных агломерациях и регионах, где ощущается дефицит качественного жилого фонда, темпы могут быть выше — до 4-6%», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.

Как отметил Чернов, сдержанную динамику рынка объясняет ограниченная доступность ипотеки и медленный рост доходов граждан. Аналитик прогнозирует плавное повышение цен без резких колебаний.

В августе риелтор Наталья Перескокова сообщила, что доля «квартирных туристов» среди покупателей жилья достигает 5%, передает 360.ru. Это заявление прозвучало на фоне новостей о 15-20% росте спроса на вторичное жилье после снижения ставки Центробанка. При этом, хотя некоторые аналитики предрекают рост цен до 10%, Перескокова полагает, что делать такие выводы пока рано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на вторичное жилье в России могут подняться в среднем на 2–4% до конца года. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, наибольший рост ожидается в крупных городах-агломерациях и регионах с нехваткой качественного жилья, где прибавка может составить 4–6%. «На фоне активизации спроса цены на вторичное жилье до конца года способны вырасти в среднем на 2-4% по стране. В крупных столичных агломерациях и регионах, где ощущается дефицит качественного жилого фонда, темпы могут быть выше — до 4-6%», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта. Как отметил Чернов, сдержанную динамику рынка объясняет ограниченная доступность ипотеки и медленный рост доходов граждан. Аналитик прогнозирует плавное повышение цен без резких колебаний. В августе риелтор Наталья Перескокова сообщила, что доля «квартирных туристов» среди покупателей жилья достигает 5%, передает 360.ru. Это заявление прозвучало на фоне новостей о 15-20% росте спроса на вторичное жилье после снижения ставки Центробанка. При этом, хотя некоторые аналитики предрекают рост цен до 10%, Перескокова полагает, что делать такие выводы пока рано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...