Что будет с ценами на вторичку к концу года

Цены на вторичное жилье в России могут подняться в среднем на 2–4% до конца года. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, наибольший рост ожидается в крупных городах-агломерациях и регионах с нехваткой качественного жилья, где прибавка может составить 4–6%.
«На фоне активизации спроса цены на вторичное жилье до конца года способны вырасти в среднем на 2-4% по стране. В крупных столичных агломерациях и регионах, где ощущается дефицит качественного жилого фонда, темпы могут быть выше — до 4-6%», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.
Как отметил Чернов, сдержанную динамику рынка объясняет ограниченная доступность ипотеки и медленный рост доходов граждан. Аналитик прогнозирует плавное повышение цен без резких колебаний.
В августе риелтор Наталья Перескокова сообщила, что доля «квартирных туристов» среди покупателей жилья достигает 5%, передает 360.ru. Это заявление прозвучало на фоне новостей о 15-20% росте спроса на вторичное жилье после снижения ставки Центробанка. При этом, хотя некоторые аналитики предрекают рост цен до 10%, Перескокова полагает, что делать такие выводы пока рано.
