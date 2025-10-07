Урожайная Луна: как прошло первое суперлуние 2025 года в разных уголках Земли. Фоторепортаж

В северном полушарии началось суперлуние
С 6 по 8 октября проходит первое суперлуние в 2025 году
С 6 по 8 октября проходит первое суперлуние в 2025 году

Люди по всему миру 7 октября могли наблюдать на небосводе суперлуние — редкое явление которое происходит в среднем от трех до пяти раз в год. В этот момент небесный спутник подходит к земле максимально близко и находится в полнолунии, в результате чего становится на 13% больше и на 6% ярче чем при обычном полнолунии.

Суперлуние — не научный термин, а астрологический. Ближайшее к осеннему равноденствию полнолуние еще называют Урожайной Луной: такое название оно получило потому что при яркой луне можно было собирать урожай даже ночью. К слову, суперлуние может сокращать продолжительность сна — это связано с большей освещенностью неба.

Это первое суперлуние в 2025 году, его пик наступил в 06:48 по московскому времени. Суперлуние можно будет увидеть вплоть до утра 8 октября. За ним рекомендуют наблюдать на закате — тогда лунный диск кажется еще больше.

